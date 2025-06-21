Ella「辣洩A4腰」喜迎44歲！　老公密謀1驚喜嗨喊：像被二次求婚

▲ 陳嘉樺Ella登上hito舞台。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺去年推出個人專輯《BAD HABITS》，透過十首歌探索生活的各個面向，分享她對生命的體悟和感謝，，今（21）日她現身2025 hito流行音樂獎頒獎典禮，飆唱專輯主打歌〈廢〉，點燃現場超High氣氛，正當觀眾以為歌曲結束時，再熟悉不過的電吉他前奏響起，又帶來大彩蛋演唱〈Super Star〉，前後呼應不同時期的搖滾作品，讓全場為之沸騰，一起大合唱「You are my super star!」氣氛嗨翻。

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▲▼ 陳嘉樺Ella洩火辣身材。（圖／記者黃克翔攝）



她日前18日迎來44歲生日，受訪時Ella透露原本在行程表上看到自己當天有工作，結果其實是老公特地準備了驚喜，偷偷邀請她所有的好友到家裡，還請來花藝師準備各式鮮花以及外燴廚師來家裡，現場浪漫的氛圍，讓她直呼笑說：「彷彿像被二次求婚的驚喜感！」

Ella透露連Selina和Hebe都串通一起騙她，Selina更搶先在5月底就先送她禮物和蛋糕，「Selina送我4套包色有胸墊的睡衣，非常實用，材質很舒服。」Hebe則是送她玉石耳環，而談到暑假計畫，Ella表示要陪兒子到處度假1個月，是每年的例行公事。



