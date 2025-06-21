陳冠希甩罵空姐爭議！ 聯手阿KEN推「限定商品」掀搶購潮

記者葉文正／台北報導

藝人阿KEN所打造的甜甜圈品牌GooDonut，主打「爆餡、Q 彈」的手工現做甜甜圈。首間門市位於台北車站商圈，於試營運時即創下秒殺人氣。這回與潮流男神陳冠希咖啡品牌CAFEAO攜手合作，推出期間限定商品，將於明（22）日起於雙方品牌門市登場，勢必又將帶來一波搶購潮。

▲陳冠希(右)與KEN合作。（圖／品牌提供）

44歲男星陳冠希近來被民眾爆料，在一架從日本羽田飛往紐約的航班上與乘客發生口角，由於他搭乘的是頭等艙，疑似不滿被差別待遇，飆罵座艙長，「有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎！」因而引起熱議。

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▲陳冠希(右)與KEN合作商品。（圖／品牌提供）

CAFEAO 首次發表瓶裝冷萃咖啡，以小批量低溫萃取，並精準調整酸甜比重，調製出 質地滑順、口感輕盈不失厚度的冷萃咖啡，適合與甜點一同享用，保留每個層次的細節。



GooDonut 也為今年夏天推出全新口味「好事花生」爆餡甜甜圈，鬆軟外層搭配濃郁 花生醬內餡，口感濃厚卻不甜膩，亦象徵「好事發生」正向寓意。雙方期間限定商品僅於對方店鋪獨家販售，每日數量有限，售完為止。