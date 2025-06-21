樂天Dora捲小三疑雲「神隱1個月發聲了」！　IG連發2照近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著判決書被挖，她已經將近一個月的時間沒有在社群更新近況，今（21）日突然連續發布兩篇限動，首度打破沉默洩漏近況。

▲Dora更新近況。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

透過Dora發布的第一篇限動可見到，畫面中擺放著一隻金黃色的毛絨玩偶，以及一隻深灰色的毛絨玩偶。緊接著，在第二篇發布的限動中，Dora同樣秀出幾隻毛絨玩偶，並在照片中附上泡泡、椰子及沙灘等表情符號，雖然沒有在限動中留下文字描述，不過內容曝光後，立刻引發熱議。

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▲▼Dora更新近況。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora目前工作全面停擺，在介入富商婚姻的風波爆出時，就緊急取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，不過接下來連續兩周都缺席樂天的應援活動，7、8日依舊持續神隱。為此樂天官網表示：「女孩出席可能依身體狀況、個人行程等原因調整，依實際出勤為準。」至於請假相關問題，經紀人則說：「私人事務不予回應。」