快訊／D社驚爆「明日花綺羅有未婚夫！」周鶴年改口：我沒睡她⋯　內幕曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像周鶴年近日被爆涉及與前AV女優明日花綺羅性交易，但雙方目前都否認「性交易」，明日花綺羅更怒喊「我從來沒賣淫過」。事件陷入膠著，韓媒《Dispatch》於21日再度曝光內幕，明日花綺羅其實有未婚夫，而周鶴年第一時間確實有向公司的人炫耀「我跟明日花綺羅睡了」，但後來他又改口「我其實沒睡她，是為了看起來有面子，才會謊稱我睡了明日花綺羅。」

▲周鶴年、明日花綺羅曖昧情在日、韓兩地受到高度關注。（圖／翻攝自周鶴年IG）



根據韓媒《Dispatch》報導，周鶴年公司在得知他與明日花綺羅深夜約會後震怒，因害怕兩人的親密照曝光，會帶給團體品格負面影響，最終選擇解約，公司進行多次談話釐清真相，一名The Boyz的相關者爆料，「那天晚上他沒回來，問他去了哪裡，他說『我在明日花綺羅的家裡』，還炫耀跟她睡了。」另一名相關者爆料「退團一事決定後，周鶴年喊著自己很冤枉，沒有在明日花綺羅裡發生性行為，只是因為想讓自己看起來有面子，才會說『睡了』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，《Dispatch》內文還寫到，公司除了擔心親密照曝光，還有明日花綺羅其實有未婚夫，且她的知名度在日、韓兩國都很高，害怕事件曝光後，引起兩國粉絲震怒。報導公開事件當日周鶴年的動線，凌晨1點在酒店（類似居酒屋）、2點轉戰KTV、4點再前往私人招待所續攤，然後清晨6點在明日花綺羅的家裡，一連4攤玩到早上。

▲周鶴年喊冤改口「沒有跟明日花綺羅嘿咻」，但還是遭到退團處置。（圖／翻攝自周鶴年IG）



周鶴年與明日花綺羅深夜聚會一事鬧得沸沸揚揚，《Dispatch》也親自私訊了明日花綺羅本人，她透過IG私訊回應：「到目前為止除了自己的職業外，從來都沒有做過性交易買賣，就算提出高額金錢，我私下從來都沒有拿錢做愛過，這次也是如此，雖然我不知道您會不會相信，但這是真的，不知道為何謠言會傳成這樣。」

《Dispatch》接著追問「那天怎麼會出現在聚會中？是否有什麼誤會？可以直接飛到日本採訪您」，明日花綺羅便不再給予回覆。另一方面，事件男主角周鶴年20日透過IG喊冤，表示自己遭到公司不當解約，他不承認退團也不同意解約，未來將尋求法律途徑為自己而戰。