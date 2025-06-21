UNIQLO女模不倫人夫錦織圭！　清純形象敗光「全面消失」2現況慘

記者陳芊秀／綜合報導

35歲日本已婚網球選手錦織圭近日被爆不倫戀，對象是32歲女模大口梓記（大口あづ記）。醜聞曝光後，錦織圭發表親筆簽名的道歉聲明，表示會深切反省，盼以成績來贏回大家的信任，不過遭貼上小三標籤的大口梓記關閉所有社群，更傳出已經離開經紀公司，全面消失鏡頭前。

▲UNIQLO模特兒大口梓記不倫已婚錦織圭，現在全面消失的狀態。（圖／翻攝自IG）

據日媒《Pinzuba》報導，大口梓記擁有168公分高挑纖細身材，為車商TOYOTA、服飾品牌UNIQLO等大企業擔任廣告模特兒，也拍攝時尚雜誌，擔任珠寶模特兒等工作，還參加過「2017年日本環球小姐東京大賽」。她的不倫報導在18日曝光，被稱為「UNIQLO不倫」，當天所屬經紀公司官網已經無法瀏覽她個人簡介，此外，她的Instagram和X帳號也已經關閉。

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▲大口梓記為大企業UNIQLO、TOYOTA拍廣告。（圖／翻攝自IG）

體育報記者認為，過去曾發生名人在不倫報導前，刪除社群內容，但是像大口梓記這樣「徹底抹除痕跡」的情況很少見。某位圈內人透露，事實上是她主動辭去經紀公司，原因確實是這次的不倫報導，「原本擁有清純的形象，接了不少美容和婚禮相關的工作，因此這次事件帶來的損害應該不小吧。」

該經紀公司證實大口梓記「已於6月16日正式退社」，並非是公司解雇，是女方主動提出辭職。社群帳號刪除則「並非公司指示」。她為不倫戀付出的代價實在太大。

▲錦織圭背叛模特兒妻子觀月亞子出軌女模。（圖／翻攝自IG）

▲錦織圭發表道歉聲明，今後會以比賽贏回大家信任。（圖／翻攝自IG）