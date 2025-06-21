快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！　閨密爆酒局內幕

記者田暐瑋／綜合報導

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆跟日本前AV天后明日花綺羅密會，甚至暗示可能涉及性交易，引起軒然大波。日本狗仔《週刊文春》公開3張「恩愛照」，有大膽的肢體接觸，證實明日花綺羅和周鶴年關係匪淺，但明日花閨密仍堅稱：「絕對沒有發生肉體關係！」

日本狗仔《週刊文春》21日的付費報導中，公開3張鐵證照，在清晨的六本木街頭拍到周鶴年與明日花綺羅，明日花綺羅穿著平口低胸上衣，露出白皙香肩，戴著墨鏡低頭滑手機，而周鶴年先是在背後看，接著把頭輕靠在女方肩膀上，下一步就直接從身後摟住女方腰際，動作大膽親暱，等計程車抵達後，兩人一起上車離開六本木。

▲明日花綺羅周鶴年被拍到恩愛證據。（圖／翻攝自IG）



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對於照片被拍到，明日花綺羅的閨密澄清，兩人僅是在聚會上相識，並非戀愛關係，也絕對沒有發生性行為，閨密指出，當晚聚會上周鶴年以粉絲身份主動接近明日花，並用日語熱情交談，雙方互動僅止於當晚的聚會，之後再無聯絡，「至於那些肢體接觸或背後擁抱，她自己都不記得了。兩人搭乘同一輛計程車也是因為順路，周鶴年只是順便送她一程罷了。」