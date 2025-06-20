直擊／「家是唯一城堡！」　台灣孩子王奕翔忍淚唱〈稻香〉哽咽：回家真好⋯

記者吳睿慈／台北報導

日本9人男團&TEAM挾著高人氣來台首次辦個唱，20日於台北南港展覽館舉辦亞洲首場巡演台北站，吸引5000多位粉絲朝聖，台灣成員NICHOLAS（王奕翔）帶著他們吃遍美食，幽默表示「我盡力了」，而他們除了用中文與歌迷打招呼，還在唱到〈EXTRAORDINARY DAY〉時，9位成員驚喜走下台，近距離互動掀起陣陣尖叫聲。

▲王奕翔終於把團體&TEAM帶回台灣開唱。（圖／記者李毓康攝）

&TEAM首度在台舉辦專場，演唱會搭配從選秀任務曲到最新作品的23首金曲，並以Dance Break版本、樂團編曲等不同版本呈現，他們除了獻唱台灣限定版〈月亮代表我的心〉，台灣成員NICHOLAS（王奕翔）還帶著成員一起比手勢「一生一世我愛你」，多度講出「台味濃厚」的用詞，「超讚」、「怎麼樣啊」、「知道嗎」等，令觀眾熟悉感爆發。

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台灣成員王奕翔終於把成員帶回家鄉開唱，他在安可環節，感性致謝：「能夠在我的家鄉開演唱會，對我來說是意義非凡的一件事，感謝所有支持我們的LUNÉ，沒有你們，這算是成就嗎啊？應該說是小夢想，一個人在國外工作，難免經歷挫折、不被人認可、不悖重視，這是我們獨自要去面對的，但我身後總是有支持我的人，成為我的後盾，讓我勇敢追求夢想，我想要跟粉絲一起唱歌，獻給你們也獻給我。」

▲王奕翔最後忍淚唱〈稻香〉，並說出「回家真好」。（圖／記者李毓康攝）



王奕翔感性地清唱一段周杰倫的〈稻香〉，歌詞唱到「還記得你說家是唯一的城堡，隨著稻香河流繼續奔跑，微微笑小時候的夢我知道，不要哭讓螢火蟲帶著你逃跑，鄉間的歌謠永遠的依靠，回家吧回到最初的美好」，他努力忍著眼淚，哽咽地說出一句：「回家真好。」全場跟著哭出來。

K與王奕翔一起當練習生，陪伴時間長達6年，一路看著王奕翔想回到家裡開唱的心情，他也說：「當我在雅加達搭接駁巴士時，一想到NICHOLAS要回家開演唱會，我就快要哭了，成員幸福就是我的幸福，粉絲的幸福也是我的幸福，希望大家珍惜。」

JO感受到台灣粉絲滿滿熱情，「去年很開心可以在這裡開演唱會，今天終於可以在台北開演唱會很開心，雖然只有一場，真的很可惜，但這次遇到很多粉絲、當地的人都很親切，然後粉絲也很熱情歡迎我們來，再次感謝，我們會更加努力，會再更大的地方開更多次的演唱會，謝謝大家。」

▲&TEAM首次在台灣舉辦專場。（圖／翻攝自官方IG）



YUMA體驗在台的幸福時光，「一抵達台北時，我就覺得今天演唱會一定會非常成功，當地的人、食物、風景都很棒，覺得這段時光很短暫，想要多留一點點時間，之前在高雄演出，沒想到可以來到台北，在這麼大的舞台表演，今天可以在台北開專屬於我們的演唱會，我很幸福，接下來會繼續努力，希望下次再更大舞台與大家見。」

隊長EJ也說：「很開心來到台北，一抵達台北後，看到網路上很多留言，大家都說很期待今天的演唱會，在台北這幾天吃很多好吃的，看很多美麗風景，最後一天跟粉絲共度，我覺得我太幸福了。」相約下次再見，FUMA也表示「期待在更大的場地與大家見面，LUNÉ我愛你」。

▲&TEAM約定與粉絲下次見面。（圖／翻攝自官方IG）



HARUA同樣表示「那時候在高雄，就想要快點再次跟粉絲見面，沒想到可以這麼快實現夢想，很幸福，這次很幸運有多一點時間留在台北，吃很多好吃的東西、逛夜市，在台北留下很好的經驗。NICHOLAS很努力想要餵我們吃到很多好吃的東西，這幾天真的很幸福。」所有人約定下次再見，並唱〈BUZZ LOVE〉、〈Run Wild〉。

最後王奕翔表示不想回家，他說「我玩得太開心，不想回家怎麼辦」，於是獨寵台灣粉絲，親自向導演組要求再唱一次〈Firework〉，唱了三次安可才圓滿結束演唱會。