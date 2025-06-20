Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」不甩緋聞

記者劉宛欣／綜合報導

知名喜劇演員賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀的情侶，引發熱烈討論，對此，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂僅表示：「暫不回應！」並未正面否認。爆出緋聞後，兩人一舉一動都受到關注，Albee 20日更新了Instagram，不過內容與戀情完全無關，曬出了與好友若綺的親暱互動影片。

▲賀瓏、Albee爆出疑似熱戀中，雙方尚未給出正面回應。（圖／翻攝自夜夜秀IG）

Albee在20日下午更新Instagram限時動態，對於這次緋聞只字未提，僅分享了一段與好友若綺的親密互動影片。她在影片中寫道：「很久沒跟小寶一起工作了。」並與若綺親暱接吻後對鏡頭露出燦爛笑容，心情似乎沒有受到戀情的高討論度影響。另一方面，賀瓏本人截至目前為止，也尚未對戀情做出正面回應。

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▲Albee懶理緋聞，曬出與好友的親吻動態。（圖／翻攝自Albee Instagram）

賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本大阪，地點在大阪的梅田藍天大樓觀景台，兩人一身休閒裝扮玩自拍，互動卻相當親密，引發網友熱議，猜測兩人已經在一起。不過，由於被傳是賀瓏前女友的喜劇演員天殘在兩個月前離世，且在生前IG排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發揣測是指賀瓏，男方未對此猜測給出說法，但在天殘離世當日悲痛取消演出，並出席告別式，在此時爆出新緋聞，也因此引發了更高的討論度。