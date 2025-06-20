鄭中基爆月付8000贍養費！鄭父發聲「實付6位數以上」心疼兒壓力大

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手鄭中基日前親口證實與主播妻子余思敏（Sammie）正在辦理離婚手續，但因男方贍養費每月只給8000港幣（約台幣3.3萬元），因此循法律途徑處理，不過，他對此發聲明否認傳聞，而他的父親、知名音樂人鄭東漢也一同現身法庭，有消息指出，他是因為被余思敏的律師團隊「傳召」出庭，疑似與個人資產狀況有關。

▲鄭中基父親替兒子澄清贍養費傳聞。（圖／翻攝自鄭中基Instagram）

根據港媒報導，鄭東漢受訪時證實確實是被傳召，但無法透露太多細節。對於外界流傳兒子「每月僅支付每名子女8000元贍養費」的說法表示強烈不滿，直言：「實際上是每月付出六位數以上的金額，而且還不只這些。」他進一步解釋，孩子的住所、就學安排、司機接送等開銷通通由Ronald（鄭中基）負責，與他本人的資產無關，我相信這對Ronald來說，壓力真的不小」。

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▲鄭中基日前發布聲明闢謠。（圖／翻攝自鄭中基Instagram）

此外，鄭東漢也補充目前Ronald與余思敏對兩個小孩的照顧時間是各半分配，他認為孩子們「已經理解父母分開的現實」，情緒也逐漸穩定。至於鄭中基去年曾在社群平台透露，自己在余思敏陪同下赴美接受戒酒療程，鄭東漢則指出：「去年10月陪他去美國戒酒的是我太太（鄭母）。」更正了兒子的說法，他表示母子倆在當地停留約一個月，結束療程後才一同返港。