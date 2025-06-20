周鶴年被扯性交易「開告曬訴狀」！　堅決否認違法：為真相戰到最後

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年被閃電解約退團的風波不斷延燒，他20日發出長文強調絕無進行性交易，更控原經紀公司ONE HUNDRED單方面開除自己，引發關注。而周鶴年稍早又再發出限時動態，透露自己已經開始採取法律手段捍衛權益。

▲周鶴年突然被退團解約，扯出與明日花綺羅密會的風波。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

周鶴年在上午的聲明中，曾強調自己「從未從事任何非法行為」，並表示會對持續撰寫惡意報導的媒體採取法律行動。而他稍早也在限時動態中曬出訴狀，提告原因為「名譽毀損」，對象為開第一槍獨家報導他涉嫌性交易的韓媒。

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▲周鶴年提告。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

此外，周鶴年也指控ONE HUNDRED以韓幣20億元（約台幣4500萬元）的高額賠償金要求他離開，儘管他未曾同意，對方卻對外宣稱「解約已成立」，甚至寄送存證信函警告他「將追究損害賠償責任」。他為此質疑：「難道僅因為在私下場合與知名人士同席，就能被單方面逐出團體，還要面對鉅額索賠？」

周鶴年強調自己遭到不當退團，甚至被提到根本就不確定的性交易，「我會向那些帶給我傷害的媒體問責問到底，不管如何，我會為真相戰到最後，希望這場爭鬥，可以帶給某些人小小的希望，我會拿出勇氣。」

對此，ONE HUNDRED回應堅稱周鶴年做出了「可能對團體活動造成重大損害」的事情，因此依據合約條款解約，屬於正當處理。經紀公司更稱周鶴年在逃避責任且反覆發表歪曲事實的主張，「若周鶴年持續發表此類言論，為避免所屬藝人與公司遭受損害，我們將動用所有法律手段嚴正應對，並會將相關資料與證據提交給司法機關。」