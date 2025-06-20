唐綺陽也推避難包　「你有準備就比較不慌」

記者葉文正／台北報導

「你不能再當爛好人！」唐綺陽在LINE VOOM首場VOOM Live直播中語出驚人，呼籲觀眾誠實面對情緒與關係，因為「今年不爭，明年沒地位」。她以木星進駐巨蟹座為引，指出情緒能量正全面覺醒，無論是國際局勢還是家庭矛盾，都逼著人們捨棄虛假、勇敢說實話。從星象解析一路談到避難包準備，她笑說「巧克力最重要」，也提醒：「恐懼不是壞事，是你該開始行動的訊號。」

▲唐綺陽首場 LINE VOOM 直播即吸引超過 34 萬人次加入。（圖／LINE VOOM提供）

作為首位啟用VOOM Live的創作客，唐綺陽整場直播既中肯又療癒，首播即吸引超過34萬人次加入直播間，也為LINE VOOM推出新功能VOOM Live開出亮眼成績。LINE VOOM 接下來也將攜手其他創作客、中華職棒(CPBL)明星賽等多元直播，持續帶來多元且具觀點的內容聲量。

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▲唐綺陽直播吸引不少人觀看。（圖／LINE VOOM提供）

木星進駐巨蟹座，水象能量全面啟動，一場看不見的情緒風暴正悄然席捲。唐綺陽指出，這波星象將觸發「感覺具象化」現象，情緒不再只是內在波動，而會成形、驅動行動。巨蟹座象徵家庭與情感連結，也掌管恐懼與黑暗潛意識。「情緒會變成行動，不安會具象化，這不是壞事，而是提醒你該做點什麼了。」

她從星象延伸至國際局勢，點出6月10日木星進駐巨蟹，不久即爆發以伊戰爭。這波木土四分相壓迫開創星座，從世界格局到個人命運都面臨巨變。「很多改變不是你主動選的，是你被逼著得動起來。你也只好fighting。」面對中東情勢升溫，她以星象角度安撫人心，指出當前正值木土四分相與天海冥小三角交會。她預期6月底木土脫離相位、8月火星進天秤後，可能出現斡旋契機與和平聲音，「只要有人願意給台階，誰會想繼續鬧下去？」她研判9月後局勢可望趨緩。

除了外部局勢的震盪，這波星象也直擊每個人的內心。「最近煩躁、累、情緒滿點？那是正常的。」她提醒，現在是誠實面對情緒與關係的最佳時機。「現在就是講大白話的時候。」木星與土星相衝，不僅帶來摩擦，也揭開了壓抑許久的家庭裂痕與情感痛點。「很多人終於說出壓抑很久的話，這是好事，因為你開始對自己誠實。」

順著這股「誠實能量」，2025下半年將進入立場與價值的總清算。「今年不爭，明年沒地位。」風象與水象星座交鋒，政治與情緒壓力雙雙爆發，沒有人能置身事外。「你不能再當爛好人，你要為自己說點什麼、做點什麼，否則你會一直被吃定。」她鼓勵觀眾覺醒、行動，也相信看不見的念力會形塑改變的契機。

她也點出木星巨蟹年的幸運公式：回歸生活、誠實感受。「你想要木星的幸運，就要做木星要你做的事。」未來一年人們將重新重視「吃、睡、住」等日常基本面，從一張舒服的床、一碗熱湯、一句說出口的心裡話，都是療癒的開始。

面對世界的不安，她也分享了自己理想中的避難包。從巧克力、保溫毯到行動電源樣樣齊全，她笑說：「如果真的要用到避難包，我應該會胖很多吧！」這段幽默分享背後，其實是一種精神備戰哲學：「你有準備，就比較不慌；你有演練，才不會亂。」

她強調，避難準備不是為了恐慌，而是練習自我負責與自我建立。「不是準備逃跑，而是準備好，成為一個更強壯的自己。」她鼓勵每個人都該找到自己的「核心競爭力」，也許是專業技能、也許是韌性，這會成為你安身立命的力量。

「宇宙已不再容許虛假過活。」她相信，恐懼是行動的起點，而不是敵人。「與其恐慌，不如好好準備。相信自己，相信念力，也相信改變，從來不是壞事。」