國分太一遭爆「向工作人員要淫照」！　前輩木村拓哉低調切割

記者黃皓瑋／綜合報導

50歲的日本人氣男星國分太一，昨（19日）無預警提出停止演藝工作，並傳出因違規問題被踢出主持多年的節目，今日他則又遭媒體爆出，曾向工作人員「索要猥褻照片、圖片」，消息引發外界議論、揣測。隨著爭議延燒，他的前輩木村拓哉也悄悄切割，將2人合拍的YouTube影片給下架。

▲國分太一無預警傳出全面停工。（圖／翻攝自X）



與國分太一長期合作的日本電視台，今日針對相關消息召開記者會，證實他「涉及多起違規行為」，將離開主持30年的長壽綜藝《鐵腕DASH》，不過詳細的原因並未在記者會上說明。據外媒《News-Postseven》報導，有業界人士稱，國分太一曾向工作人員做出索要猥褻照、暴力相向等行為，但該消息並未獲得證實，也不清楚爆料內容是否與電視台所說的「違規行為」有關。

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另一方面，國分太一近期曾與木村拓哉合拍網路影片，並在木村拓哉的個人YouTube頻道上架，2大人氣男星合體讓影片短期內就突破百萬點閱。然而，隨著國分太一的爭議事件爆發，木村拓哉的頻道今日也被發現，已經悄悄的將2人合作的影片轉為非公開，目前已無法在平台上找到。

▲國分太一近期上木村拓哉的YouTube節目。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）