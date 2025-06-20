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爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團 THE BOYZ 成員周鶴年，近日因爆出傳與日本傳奇前AV女優明日花綺羅私下見面，甚至遭質疑涉及性交易，引發輿論譁然。儘管周鶴年出面澄清，強調自己「從未涉及任何違法行為」，但經紀公司仍隨即宣布解除專屬合約，並將其從團體中開除，態度相當強硬，顯見對此事件極為重視。

▲明日花綺羅公司曾出面駁斥傳聞。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

▲明日花綺羅的行情成為熱議焦點。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

這起事件意外讓明日花綺羅的「交易行情」成為關注焦點。許多網友好奇，曾紅遍亞洲、被封為「AV女神」的頂級女優，在業界究竟身價如何。根據日媒《FLASH》過往報導指出，業內人士透露，人氣AV女優通常都有自己的「出場價目表」，價格多半落在100萬至125萬日圓之間（約新台幣 21萬至26萬元）。

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▲明日花綺羅公司曾出面駁斥傳聞。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

▲明日花綺羅公司曾出面駁斥傳聞。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

至於明日花綺羅，有網友曾在Facebook私人社團「國內外暗黑旅行團」內，張貼她與其他女優的「價目表」，其中她的收費最高，標榜「4小時400萬日圓（約新台幣81.3萬元），不限次數，限定東京都內」，震驚不少網友。不過當時明日花綺羅的經紀公司已出面駁斥，表示這些訊息不屬實。

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明日花綺羅

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