捷運盃街舞賽20週年！　鼓鼓、蕭秉治搭檔女團HUR+代言

記者蔡琛儀／台北報導

捷運盃街舞大賽迎來第20週年，今年特別邀請雙代言人「GX」鼓鼓與蕭秉治，搭配人氣女團HUR+助陣，以音樂與舞蹈能量為賽事注入全新風貌完美詮釋街舞與流行音樂之間密不可分的文化連結。

▲鼓鼓、蕭秉治、HUR+擔任第20屆捷運盃街舞大賽代言人。（圖／寬寬提供）



鼓鼓這次找來蕭秉治共同站台，鼓鼓表示：「雖然大家都對秉治的情歌耳熟能詳，但他其實也很擅長創作舞曲和HipHop的曲風，大家快去挖挖看。」首次接觸捷運盃的蕭秉治也說：「這是GX第一次一起擔任捷運盃大使，首次總是最新鮮的，GX成團的誕生是我們默契的加乘，相信和每位參賽者彼此之間一樣，我們也會帶著興奮的心情，和大家一起享受今年的捷運盃盛事！」

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HUR+團員C.Holly也感性分享，自己小學時曾參加捷運盃，這場比賽開啟了她的街舞人生，如今能以代言人身分回歸舞台，格外感動。針對參賽者的建議，HUR+連穎鼓勵大家「享受舞台、別留遺憾」，鼓鼓則強調觀眾反應的重要性，「讓觀眾有感，是成功的關鍵。」身經百戰的他們，也提醒參賽者舞台魅力、團隊默契與自信心，才是評審心中致勝的關鍵。