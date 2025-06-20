快訊／THE BOYZ公司駁斥周鶴年！　具體掌握情況「從事損害品格行為」

記者張筱涵／綜合報導

韓國男團THE BOYZ出身成員周鶴年今（20日）以長文否認沒有做任何非法行為，且遭單方面解約索賠韓幣20億元（約台幣4500萬元）。然而，ONEHUNDRED於稍早發表官方聲明反駁，強調此次解約「合約有據，處置正當合理」，更警告若周鶴年持續散播虛假言論，將依法究責。

▲周鶴年。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）



ONEHUNDRED在聲明中指出，因周鶴年所涉事件恐對團體活動造成嚴重損害，公司決定先行中止其活動。進一步調查後，根據專屬合約第6條第3項「有損藝人品格、妨礙演藝活動」的條文，判定其行為已構成解約事由，並正式與其解除合約。

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對於周鶴年日前發文指控公司施壓、誣指性交易等爭議，ONEHUNDRED則強硬表示，事件本質是周鶴年「逃避責任並反覆歪曲事實」，未來若其繼續發表虛假言論，公司將採取一切法律手段反制，並已準備向司法機關提交相關證據。

ONEHUNDRED亦表明，未來不再對周鶴年的主張做出回應，THE BOYZ其他成員的活動將如期進行，公司也會全力保護團體其餘成員的名譽與權益。

【ONEHUNDRED官方聲明全文翻譯】

大家好，我們是ONEHUNDRED。

對於周鶴年單方面發表的虛假主張，我們深感遺憾。

首先，我們認為周鶴年此次事件可能對團體活動造成重大損害，因而做出了中止活動的決定。之後我們更具體掌握了情況，並依據專屬合約第6條第3項「從事足以妨礙演藝活動、損害作為大眾文化藝術家品格之行為」的條款，讓周鶴年充分知悉該事件構成解約事由，並據此作出決定。

我們依照專屬合約中明示的內容與周鶴年解約，這是正當且合理的處置，我們在此明確表明立場。

此次事件的本質在於周鶴年逃避責任與反覆發表扭曲主張。若周鶴年持續發表此類言論，為避免所屬藝人與公司遭受損害，我們將動用所有法律手段嚴正應對，並會將相關資料與證據提交給司法機關。

本聲明發表後，我們將不再就周鶴年的虛假主張發表任何補充立場。

此外，除了周鶴年之外，THE BOYZ的活動將依計畫繼續進行，我們也會盡最大努力保護剩餘成員的名譽與權益。

謝謝。

ONEHUNDRED 敬上