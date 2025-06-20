蔡健雅五搶金曲歌后　搶先宣布參戰音樂節...同場卡司曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅將於8月首度登上「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，攜手J.Sheon、YELLOW黃宣、9m88等金獎音樂人，以及日本ALI、Czecho No Republic、印尼Kurosuke等海外團體，一同獻上融合多元風格的國際級音樂盛宴。她預告這次演出將穿插新舊作品，並挑戰「無鍵盤編制」形式，展現結合吉他與弦樂的現場魅力，邀樂迷感受前所未有的表演驚喜。

▲蔡健雅加入演出。（圖／北流提供）

音樂節將於8月30、31日在台北流行音樂中心登場。蔡健雅分享，這場與海內外超過50組音樂人同台的盛會，讓她十分期待激盪出創作火花，「每一場演出都是獨一無二的體驗。」她也透露，這次會為樂迷帶來「限定歌單」，希望透過音樂傳遞滿滿能量。

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面對五度問鼎金曲歌后，蔡健雅感謝宇宙與大家的疼愛，認為能創作療癒人心的作品是一種使命。被問到是否有信心再度奪金，她笑說：「得獎不只是信心問題，還得看當天的天氣、宇宙訊息與幸運數字！」即使未知，她也樂於享受過程的精彩。

▲▼J.Sheon、黃宣認識多年終於同台。（圖／北流提供）

黃宣、J.Sheon認識多年終於有機會首次合作，黃宣更透露除了音樂外最大的共通點就是兩人是「電玩迷」，被問到要在音樂節上迎戰世界各地的音樂人會拿出什麼秘密武器應戰？黃宣笑說：「秘密武器，就是秘密進行中啦，噓！期望屆時在音樂上可以給大家聽到沒發表過的創作也不一定！」J.Sheon則幽默分享迎戰秘訣：「造型上我應該會把頭髮梳比較高，演出前我會喝一杯咖啡跟吃一根香蕉讓自己看起來比較乾燥，來把整體的氣場與磁場頂起來應戰。」

而JAM JAM ASIA邀來的ALI樂團，也備受矚目。他們曾為《咒術迴戰》演唱片尾曲〈LOST IN PARADISE〉，並數度登上Summer Sonic與《THE FIRST TAKE》。這回來台參演，勢必再度掀起高潮，為亞洲樂迷帶來震撼心靈的現場震撼。