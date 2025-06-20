C.T.O薛恩被演藝圈三大咖前輩給評價　被讚像吳克群超驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

男團C.T.O.成員薛恩正式展開個人音樂計劃，首波單曲〈別離開〉曝光後，將於6月24日推出首張個人EP《LEVEL UP》。這次不僅收錄他首度創作的同名歌曲，華納音樂更策劃「發片即地獄」宣傳企劃，邀來三位重量級前輩，包括街舞界指標大目老師、温嵐、男團Energy成員TORO親自給出評價。

▲▼薛恩請到大目老師（左起）、温嵐、Toro參與全新宣傳企劃「發片即地獄」。（圖／華納提供）

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三人誇他舞蹈進步、嗓音迷人，更盛讚他有潛力，薛恩受寵若驚表示，三位老師都是自己非常敬仰的對象。大目老師曾在C.T.O.時期嚴格指導過他，温嵐的聲音與舞台魅力讓他印象深刻，而Toro則是他從小就熟知的唱跳男團前輩。Toro更笑說薛恩讓他想起好友吳克群，令他相當驚喜，直呼希望未來也能像前輩一樣具備唱跳實力與舞台魅力。

談到老師們的建議，薛恩透露自己收穫滿滿。大目老師肯定他舞技進步明顯，温嵐讚賞他的聲線溫柔有磁性，Toro則以自身經驗提醒唱跳要兼顧穩定與情感。薛恩坦言，這次獨挑大樑推出個人作品，對自己是全新挑戰，也明白舞蹈和創作仍有進步空間，希望未來能帶來更多原創作品。