給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星朱丹近日因在節目中談及子女教育方式，再次引發「重男輕女」爭議。為了讓6歲女兒方便照顧3歲弟弟，特意安排兒子提早就讀混齡班級，姊弟倆同班上學，引來部分網友批評她犧牲女兒的童年，只為照顧兒子。事件延燒後，「朱丹讓女兒留級」更登上微博熱搜。朱丹18日發文道歉，澄清女兒並未留級，兩人接受的只是一般幼兒園常見的混齡教育，「我會改正，我會成長。」

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▲朱丹節目發言挨轟重男輕女。（圖／翻攝自微博）



在《愛的修學旅行》中，朱丹提到，為了讓兒女能一起上學、彼此陪伴，她安排年僅3歲的兒子提前入學，加入女兒所在的混齡班。她形容姊弟感情非常好，女兒在校會幫忙照顧弟弟、餵飯、甚至教數學，「真的有一種媽媽抱兒子的感覺」。但這番話卻在網路掀起輿論風暴，許多網友直指朱丹不當教育方式，讓女兒承擔不應有的照顧責任，恐對孩子心理造成負面影響。

有部分網友誤解為朱丹讓女兒「留級」陪弟弟，質疑她是否藉此延後女兒的正常學習進程，更質疑她對兒子的偏愛。隨即「朱丹讓女兒留級」成為微博熱搜關鍵字。然而也有網友指出，朱丹其實是在節目中表示兩個孩子接受的是3至6歲混齡班教育，而非刻意讓女兒延後升級。此外，她也提到會將更多心力放在女兒身上，怕孩子心中有失衡感。

▲朱丹與演員周一圍再婚，育有一女一子。（圖／翻攝自微博／朱丹）



事實上，朱丹早在2023年就曾因節目言行引發爭議。她在《五十公里桃花塢》中，將雞腿優先分配給年輕男藝人，雞翅則給了歐陽娣娣與資深藝人寧靜，當時被寧靜直接問：「是不是更喜歡男孩？」她則回應「有一點」，並用「異性相吸」作解釋，引來觀眾不滿。

▲歐陽娣娣近期登上陸綜。（圖／翻攝自微博／歐陽娣娣）

面對近日再度爆發的爭議，朱丹18日親自在社群平台發文道歉，坦承自己的表達造成誤會，讓大家產生不好的觀感，「很抱歉，我的言語引起爭議，我在審視自己、反思自己的不足。」她也強調：「我們從未讓女兒留級，孩子們接受的是混齡教育（3-7歲小中大班一起）。」

朱丹表示：「《桃花塢》是我嚮往已久的烏托邦，但初入的緊張讓一些事情變得不美好，這非我本意。」她感謝所有批評聲音，讓她有機會正視問題並學習成長，「我會改正，我會成長。謝謝你願意停下來聽這段話。」朱丹現年43歲，2017年與演員周一圍再婚，育有一女一子，夫妻兩人時常被稱為演藝圈的實力派CP，但教育理念也數度引發大眾熱議。

【朱丹全文】

這幾天，聽到了很多很多的聲音。很抱歉，因為我的表達，引起了不小的爭議，讓大家產生了不好的感受。所有批評和建議我都看到了，也在審視自己的言語，反思自己的不足。

但是也請允許我有一個小小的請求，懇請大家停止對不實信息的傳播，特別是關於讓女兒留級的傳言。我們從未讓女兒留級，孩子們在幼兒園期間接受的是混齡教育（3-7歲小中大班一起）。麻煩大家了...

桃花塢是我嚮往已久的烏托邦，但初入桃花塢的緊綳和在意，讓一些事情變得不太美好。這非我本意，但確實帶給大家不好的觀感，再次真誠道歉。

我也一直在通過節目播出反思自己，剖析自己，但請相信，我以百分百的真誠在對待節目，對待塢裡的朋友們。

桃花塢是個充滿溫暖與愛的地方，觀看節目也應該是一個收獲溫暖與愛的過程。所以更抱歉，帶給很多觀眾不愉快的感受，我再次致以深深的歉意，也希望不要影響大家對節目的喜愛。

最後，感恩每一條批評，讓我直面我的表達問題，讓我痛定思痛。我會改正我會成長。PS 謝謝你願意停下來聽這段話，謝謝…