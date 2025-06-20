今年第4次！李雲迪音樂會突喊卡　主辦「無法預料情況」粉絲錯愕

記者劉宜庭／綜合報導

鋼琴名家李雲迪再爆演出取消風波！原訂6月24日於馬來西亞舉辦巡演獨奏音樂會，日前突然被主辦單位宣布取消，原因為「無法預料的情況」。這是他今年第4度臨時取消巡演行程，讓許多期待已久的粉絲錯愕又遺憾。

▲李雲迪今年多次取消音樂會場次。（圖／好滿意音樂提供）

針對《2025李雲迪莫札特奏鳴曲獨奏音樂會》馬來西亞場，主辦單位在演出5天前發出取消通知，表示為確保演出品質與觀眾體驗，不得不做出艱難但必要的決定，並承諾會在14個工作天內自動辦理全額退票。不過官方信中並未進一步說明實際原因，也未公布是否會重新安排補場，引發外界諸多揣測。

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事實上，李雲迪今年原計畫展開全球巡演，但自年初起已有4場演出無預警喊卡，包括杭州、洛杉磯與高雄等地。洛杉磯場次當時曾以「山火影響」作解釋，但粉絲發現當地其他音樂活動照常舉行，質疑背後另有隱情。

▲李雲迪原定明（6/21）在高雄的演出，也已於5月26日發出取消通知。（圖／好滿意音樂提供）

李雲迪2000年勇奪國際蕭邦鋼琴大賽金獎，成為史上最年輕的金獎得主，也曾是首位與德國留聲機（DG）唱片公司簽約的華人鋼琴家。他以精湛琴藝享譽國際，卻近年屢因爭議與變動成為輿論焦點，此次馬來西亞場次突遭取消，更讓粉絲擔憂其演藝生涯是否受到影響。