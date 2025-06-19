孫盛希罕見「痛賞男子巴掌」　身份曝光「竟是華裔男模」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫盛希推出全新英文單曲〈Tidy It Up〉，以Pop與R&B為基底，唱出愛情中學會斷捨離的清醒時刻。她形容這首歌像是一場「關係大掃除」，當感情失衡時，就該勇敢整理情緒與界線，「Tidy It Up」成了她送給自己與聽眾的自我覺醒口令。

▲孫盛希推出新單曲〈Tidy It Up〉。（圖／滾石提供）

這首歌誕生於洛杉磯，製作人Different Sleep貼近她的創作情緒，讓整體風格獨立灑脫。她回憶當時沉浸當地生活節奏，每天寫歌、交朋友、品美食，也因此催生了這首自然流露情感的作品。她表示用英文創作，是希望讓更多海外粉絲感受到直觀的情緒連結。

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MV由導演彭道森執導，融合唱跳與黑色幽默劇情，她與華裔模特兒張紋睿飾演一對分崩離析的情侶，甚至有男主角被打巴掌的戲碼，「他說沒關係，可以真打，但我還是很客氣，結果好像真的打到了！揮下去的瞬間好恐怖！」還躺進垃圾桶拍攝，她笑說：「拍完腳快麻掉！」劇中還有「切菜視角」、「撈男主角」等搞笑橋段，讓整支MV風格瘋癲卻極具張力。

▲孫盛希與華裔模特兒張紋睿飾演一對分崩離析的情侶。（圖／滾石提供）

除了演出被誇「升級」，MV也藏入她親手設計的彩蛋如黑膠牆。她透露接下來有品牌合作企劃，並將專心打造下半年新作，預計之後放自己一個假、調整步伐。她說：「〈Tidy It Up〉像是我生活整理的起點，希望用音樂陪大家一起變得更清爽。」