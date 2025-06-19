香港視后零修圖近照曝光！　貼身長裙現身被讚：本人比螢幕更美

記者劉宛欣／綜合報導



曾憑《鬼同你OT》與《城寨英雄》連續蟬聯兩屆視后的香港女星胡定欣，不僅戲劇實力備受肯定，私底下更是能唱能跳的實力派。早在1999年，她就以參賽者身分角逐《全球華人新秀歌唱大賽》，與吳浩康、曾嘉莉等人同場競技。近日她現身大陸參加活動，途中被眼尖粉絲捕捉，影片曝光後迅速引爆網路討論，粉絲狂讚她是「TVB被忽略的女神」。

▲胡定欣曾兩度拿下萬千星輝頒獎典禮最佳女主角。（圖／翻攝自IG）

胡定欣此趟參加活動時，身穿一件橙色水彩印花貼身長裙現身，整體造型亮眼又得體。不僅身形緊實、完全看不出贅肉，連近距離的鏡頭下也毫無瑕疵，氣色紅潤、膚質狀態極佳。網友分享影片至小紅書後，不少人驚呼她「凍齡的極致」，不靠濾鏡也自然漂亮。

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▲胡定欣無修圖照片被讚翻。（圖／翻攝自小紅書）

胡定欣不只演技與歌喉兼備，這回更用真實狀態征服鏡頭與觀眾的目光。從影片中可見她在活動期間神采奕奕，笑容滿面，與現場粉絲互動親切，展現十足親民風範，讓網友紛紛留言狂讚「好自然又漂亮」、「這麼近拍都沒翻車」、「真人比螢幕上還美」、「完全是霸氣女總裁的氣場」、「短髮太適合她了」。