劉雨柔認不因懷孕而「順便結婚」！　接受未婚生子：那小孩就姓劉

記者顧齊祐／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，今年初更公開懷孕喜訊，並為即將到來的寶寶取名「小花生」。隨著預產期逐漸逼近，她也在節目上分享自己的心路歷程，透露目前尚未有結婚計畫，可能以未婚媽媽的身分迎接新生命。她強調，婚姻不該因懷孕而倉促進行，應該慎重考量。

▲劉雨柔已懷胎約8個月。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔談到自己過去因身體因素，懷孕機率極低，孩子不易著床。然而，命運卻有了奇妙的安排，她意外懷上「小花生」。令人驚訝的是，那段期間她與胡凱翔僅有一次親密接觸，卻成功懷孕，這讓她既感動又感慨。她回憶到婦產科檢查時，醫生也對此感到不可思議，並表示胎兒十分健康活潑，懷孕第五週時便能清楚聽到心跳聲，甚至稱這孩子是「報恩天使」。

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▲劉雨柔因身體因素，懷孕機率極低。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）



▲醫生對劉雨柔懷孕感到不可思議，甚至稱孩子是「報恩天使」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

談及兩人關係，劉雨柔坦言，起初並不認為胡凱翔是理想的結婚對象。因為他太過沉浸於自己的生活圈，經常與朋友聚會，讓劉雨柔看不到兩人未來的方向。然而，隨著懷孕消息傳來，胡凱翔開始展現改變，她也重新思考兩人是否有可能攜手走進婚姻。

▲劉雨柔坦言，一開始不認為胡凱翔是合適的結婚對象。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）



▲劉雨柔懷孕之後，胡凱翔開始展現改變。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

儘管如此，劉雨柔仍堅持認為，結婚不應因懷孕而「順便」進行，而是需要慎重且具有儀式感。她表示，懷孕和結婚是兩件截然不同的事，必須分開看待。即便未來未能結婚，她也直言：「那小孩就姓劉。」展現她對未婚生子的坦然態度及堅定決心。

▲劉雨柔認為，不應該因懷孕而「順便」結婚。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲劉雨柔直言如果沒有結婚，那小孩就姓劉。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）