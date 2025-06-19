當著老婆的面...康康險被車撞！　還原恐怖過程：差點變頭條

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝大哥胡瓜發起，偕同康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於8月2、3日於台中惠蓀堂開唱，今（19日）包括康康、翁立友、AKB48 Team TP成員都現身彩排。沒想到今天康康自爆，來的路上差點被車撞，還因此被老婆痛罵一頓，直呼：「差點變頭條！」

▲▼康康來彩排路上差點被車撞。（圖／記者黃克翔攝）

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康康說，剛剛來的路上在彩排室外面遇到翁立友，很興奮要過去跟他打招呼，結果被車子狂按喇叭，今天因為一對兒女都去上學，老婆剛好陪他一起來彩排，看到他險些被車撞的場面嚇壞，不停尖叫大喊他，讓他也受了很大的驚嚇，笑說差點就要分遺產。

因為剛剛險些飛來橫禍，康康說現在有感悟，還是要早一點分配遺產，「現在開始就是賺多少也要花1/2，不然那麼辛苦賺錢，捐給自己也好。」由於胡瓜最近被傳已分產，58歲的康康直喊「我還沒啦，還早啦」，笑說所有財產都在老婆手裡。

康康還自爆，目前和老婆感情還非常甜蜜，於公於私都非常依賴老婆，「我們藝人什麼都不會，只會賺錢。」自爆房事每個月是正常進行，不忘笑虧：「出門在外都要小心，動不動什麼啦啦隊女孩傳緋聞，以前瓜哥、現在憲哥...」讓一旁的翁立友直喊：「你講太多了啦！」

▲▼胡瓜率領康康、翁立友、AKB46 Team TP成員一起彩排。（圖／記者黃克翔攝）

「鑽石舞台之夜」演唱會本著文化傳承、行善回饋的精神，將票房收入投入公益，受贈單位包括：財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院等，購票至年代售票系統和四大超商。