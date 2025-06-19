藝人劉至翰飽受青光眼所苦！ 自曝右眼視力僅剩一成

記者葉文正／台北報導

民視由白家綺與黃豪平主持的節目《醫學大聯盟》以「不要以為還年輕！小心老年病痛悄悄來報到！」為主題，深入探討熟齡族群常見的健康問題與預防之道。節目日前邀請到正在拍攝收視冠軍八點檔《好運來》的劉至翰、馬國弼、愛雅，以及家醫科醫師洪暐傑與加拿大脊骨神經醫師黃如玉，共同揭開常見老年毛病排行榜，提醒觀眾提前關注自己的健康狀況，別讓「還年輕」的心態成為身體的致命傷！

▲劉至翰(右三)飽受青光眼所苦。（圖／民視提供）

劉至翰就分享自己不再「青春無敵」的經驗，年輕時拍戲從不熱身，如今拍攝動作戲前非得熱身不可，否則可能拉傷，甚至曾因二級拉傷復健長達一個月，他還透露自己遺傳青光眼，目前右眼視力僅剩一成，視野受限，生活受到極大影響。

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▲劉至翰右眼視力剩一成。（圖／民視提供）

馬國弼則提到自己6、7年前發現看名片模糊，檢查後才知自己已有輕微老花，現在甚至需要戴老花眼鏡剪指甲。他幽默分享曾經一邊開手機手電筒找手機、一邊頭上掛著老花眼鏡找眼鏡，他也感謝節目讓他學到許多延緩失智的方式。

愛雅則分享自己近期感冒遲遲未癒，即使打點滴、錄影當天仍頭暈目眩，她更擔憂自己照顧失智父親多年後，出現記憶力衰退的跡象，連開發票都常寫錯、寫到一半就忘記，開始懷疑自己是否也面臨失智風險。