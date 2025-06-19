少時秀英忘不了「台灣這點」：非常浪漫！　孔明聽得好心動「我們一起去」

記者吳睿慈／台北報導

韓劇《拜託戒酒吧》迎來圓滿完結，男女主角孔明、秀英跨海向台灣觀眾問候，出道以來身材維持得很纖瘦的秀英坦言因愛吃「啤酒配洋芋片」胖了很多，全是本劇而長肉，聊起對台灣的印象，她在大讚台灣的咖啡非常好喝，相約來台宣傳戲劇。

▲少時秀英、孔明主演戲劇《拜託戒酒吧》迎來完美大結局。（圖／friDay影音提供）

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秀英主演戲劇《拜託戒酒吧》，被問到推薦的下酒菜是什麼？她笑著表示：「我覺得沒有比洋芋片更適合配啤酒的了，我曾經因為這個組合變胖很多，都是《拜託戒酒吧》害我變成這樣的。」孔明則透露自己超愛吃下酒菜，愛吃到被朋友說是「下酒菜殺手」，「我不會一直喝酒，但是會吃很多下酒菜，通常喝啤酒或燒啤時，都是配有點辣辣的下酒菜，辣炒年糕或肥腸」，且似乎想起美食就不禁想吃而喊著「好好吃喔」，讓秀英笑著幫忙「翻譯」說：「他的意思是現在肚子餓了。」

▲少時秀英對於台灣印象深刻，稱讚浪漫且韻味十足。（圖／friDay影音提供）

身為少女時代成員，秀英出道至今已多次造訪台灣，當被問到對台灣的印象，她開心地說：「台灣非常浪漫、韻味十足，真的到處都有好玩的地方。」雖然才在訪談裡表示要戒掉咖啡，但她還是忍不住大讚「台灣的咖啡非常好喝」。

▲少時秀英、孔明相約一起來台灣宣傳戲劇。（圖／friDay影音提供）



秀英接著向孔明推薦：「真的有很多可以觀光的地方，夜市也有很多吃的東西，很多攤販會出來賣好吃的東西，非常浪漫，氣氛很好很有情調。」分享曾和工作人員一起去喝現場調的雞尾酒，令她印象很深刻。孔明聽得眼睛一亮，立刻回覆：「我們要一起去台灣宣傳本劇！」想藉由工作大飽口福的心思逗得秀英哈哈大笑。friDay影音除了獨家療癒浪漫劇《拜託戒酒吧》已全套完整上架。