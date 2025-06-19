綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》最近邀請來賓討論「綜藝大哥大姐在身邊，小咖助理主持竭盡所能只為求生存」的主題時，其中董至成直言，一般錄影通告都是早上11點進電視台妝髮，「結果張菲他老人家呢，下午3點才來。」

▲▼董至成爆料張菲當時遲到4小時才進棚。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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眾人原本以為會馬上開錄，怎料張菲抵達後說，因為中午睡得有點晚沒吃東西，「我去外面吃個麵就回來。」張菲後來就帶著司機、隨扈、保鏢去電視台附近吃牛肉麵，「吃完回來5點多了」，董至成回憶道。

▲▼董至成爆料張菲剛進棚就又出去吃麵。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



然而，張菲回電視台後依然沒有馬上開錄，看完腳本反而問工作人員「這個腳本你覺得好笑嗎」，要求對方重新修改，「因為我看了沒有感覺，你寫完之後先拿給狗看，如果狗看了會笑的話，你再拿給我看。」

▲▼董至成爆料張菲還不滿意腳本內容。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



最後，等到那天真的開始錄短劇時，已經晚上8點半了，而且後來錄的內容跟張菲當時不滿意的內容，完全一模一樣，董至成補充說道。