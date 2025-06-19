麻衣教10歲兒「吃米要看米價」　親曝母子關係：安全感很重要

▲麻衣現今除了將重心放在照顧兒子身上，也希望能找回那個熱愛工作的自己。讓母親的身分能成為兒子的榜樣。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

相隔10年，麻衣再次進棚拍照，舉措之間仍還在調適。畢竟這10年來發生的事太多了，嫁入富豪之家、生子、分開、結束婚姻。如今兒子10歲了，麻衣雖然仍以小孩為中心，但這時，她也多少想以自己為中心了，即使時間是受限的。「開心最重要，不要忍耐。」麻衣這樣說著。但光是這樣，就多不容易。

幸福下半場 佐藤麻衣

[廣告]請繼續往下閱讀...

1979年11月13日生，是至台灣發展的日本人。2000年6月參加華視《超級星期天》Sunday Girls徵選，與愛紗等人一起組成女團。2014年，與台塑集團王永慶長孫王泉仁結婚，2023年離婚。現麻衣除了照顧兒子，也積極經營社群，分享個人短影音。

長住日本的麻衣說到，這次回台灣喝了珍奶，也吃了滷肉飯跟燙青菜，讓她很滿足。說起日本雖然也有這些台味，但味道不若台灣這麼銷魂。能像這樣，到自己想去的地方，吃自己愛吃的東西，這種開心，可能就像點了一杯全糖全冰珍奶的痛快。想喝什麼就喝什麼，不必遷就誰的口味，這已經不是什麼人生的隱喻，肯定是人生的目標。

最近麻衣開始在社群上發布短影音，東京的私房景點、與好友賞櫻，或是帶著兒子去大阪萬博會，大多是自己掌鏡，「今年要再去滑雪，因為上次只有拍兒子，沒有拍到我自己滑雪。」

麻衣跟兒子出遊，有很多難忘的片刻。不過，親子教養也發生在這些時時刻刻。像麻衣帶兒子去名古屋玩，兒子想吃撒上金粉、貼上金箔的霜淇淋，麻衣本來覺得太貴了，因為一支霜淇淋要1500日圓，比一般版本貴上5倍。雖然最後覺得難得，就吃吧，但過程中的想法，其實麻衣都會跟兒子討論。

麻衣跟兒子關係緊密，她說：「我是覺得，小孩子要知道，平常生活所用的東西大概是多少錢。金價這一年漲了很多、股價前一陣子暴跌，到底發生了什麼事。」麻衣說到，當他們一起買菜、逛街，看到高麗菜與米的價錢跟以前不一樣了，兒子也都會問。「去年冬天高麗菜一顆大概要新台幣200元，為什麼會貴成這樣子，我會說明一下，價格跌下來時，我也會跟他說為什麼。」

▲麻衣社群上有她帶著兒子賞櫻花的照片，而她回台灣工作時，也不忘為兒子添購他愛的寶可夢玩偶。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣的兒子被外界稱為「小王子」，雖然兒子的家世顯然毋需操煩人間生計，但人間煙火依然重要，因為對世間價值的種種理解，往往形塑了一個人對世情更有共感與同理。陪著小孩成長的麻衣說，她會讓小孩在花錢前思考一下，買了這個，如果玩膩了，是不是就沒有意義了；如果選另外一個，是不是以後還用得到⋯此刻麻衣應該是想念兒子了，忍不住說：「欸，他搜集寶可夢的卡片、寶可夢的娃娃，但我是不會，他想要就買。」

兒子想要的東西，麻衣除了要他想清楚之外，也會約定在他達成目標，或是特殊節日時才買。「其他的時候，他真的想買，就用自己的錢啊！他有自己的紅包跟零用錢，他花自己的錢。」

對於教養小孩，麻衣最在意的是什麼？她說道，「我覺得不要缺乏愛，安全感很重要。」說完麻衣很有自信：「我的兒子，應該很有安全感。」

造型：葉又慈 妝髮：Abby 服裝提供：CFCL、CLUB 21 Taiwan（藍色蝙蝠袖上衣、拼色裙）、APUJAN（黃色印花上衣、印花長裙）、BELLE PIERRE（飾品）

更多鏡週刊報導

鏡大咖／別忍耐，要開心 佐藤麻衣

別忍耐要開心2／要當兒子的榜樣 麻衣進修工作不跟社會脫節

別忍耐要開心3／麻衣許願可以牽手逛街 談戀愛就不要浪費時間