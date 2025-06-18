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THE BOYZ周鶴年被退團解約！　「親密摟抱知名前AV女優」狂歡到凌晨

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年在2017年因參加《PRODUCE 101》第二季打開知名度，同年以THE BOYZ身分出道。他16日突宣布因個人因素暫停活動，沒想到18日就退團且同時解約，引發議論。

▲▼THE BOYZ周鶴年被退團解約。（圖／翻攝自THE BOYZ X、周鶴年IG）

▲THE BOYZ周鶴年宣布退團解約。（圖／翻攝自THE BOYZ X、周鶴年IG）

THE BOYZ所屬經紀公司ONEHUNDRED於18日發出公告，表示近日接獲有關周鶴年私生活的爭議消息，所以立刻對其採取暫停活動的措施，並進行詳細確認，「最終我們深刻認知到該事件的嚴重性，並明確認為目前已無法繼續維持作為藝人的信任關係。」

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ONEHUNDRED表示，在與THE BOYZ成員們討論過後，確定周鶴年即日起退出團體並解除合約，「此次決定是為了保護THE BOYZ成員及團隊所不得不做出的抉擇，懇請大家能夠理解。」

▲▼THE BOYZ周鶴年被退團解約。（圖／翻攝自X／THEBOYZ_officl）

▲THE BOYZ經紀公司聲明。（圖／翻攝自X／THEBOYZ_officl）

根據韓媒《News1》報導，周鶴年的私生活爭議，應是指與日本前AV女優見面且互動親密一事。據悉，日媒《週刊文春》寫信向ONEHUNDRED進行採訪，內容提到周鶴年在5月29日晚間，曾和幾名日本朋友去六本木的酒吧，而前AV女優明日花綺羅也在場。

周鶴年與明日花綺羅等人一同喝酒至隔日凌晨，期間，他與明日花綺羅互動親密，不僅有出現擁抱的動作，女方還將下巴靠在他肩上，過程全都被目擊拍下。對此，ONEHUNDRED回應表示：「我們確實收到了《週刊文春》的詢問信，也已向周鶴年本人確認事實。」

▲▼THE BOYZ周鶴年被退團解約。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran）

▲明日花綺羅曾日人氣AV女優，在2020年引退。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran）

【ONEHUNDRED聲明全文】

大家好，這裡是ONEHUNDRED。

本公司在近日接獲有關周鶴年捲入私生活爭議的消息後，立即採取了暫停其活動的措施，並花時間進行了事實關係的詳細確認。

最終我們深刻認知到該事件的嚴重性，並明確認為目前已無法繼續維持作為藝人的信任關係。經過與THE BOYZ成員們充分討論後，我們正式確定周鶴年將退出團體，並終止專屬合約。

此次決定是為了保護THE BOYZ成員及團隊所不得不做出的抉擇，懇請大家能夠理解。我們在此通知各位，周鶴年自今日起將結束作為THE BOYZ成員的一切活動。

ONEHUNDRED 將竭盡全力，全方位支持留下的THE BOYZ成員們，讓他們能持續穩定、健康地展開活動。

再次對各位粉絲所造成的困擾與失望致上誠摯歉意，我們也會努力以更好的消息回報大家的支持與愛護。

謝謝。

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THEBOYZ周鶴年明日花綺羅

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