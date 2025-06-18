家家才宣布雙喜臨門！　突認愛圈外男友曝「結婚進度」

▲家家舉辦慶功暨演唱會發佈記者會，瑪莎和聖皓現身站台。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

家家睽違6年推出新專輯《你給我的》，勇奪「十五冠王」亮眼成績，今（18）舉辦慶功記者會，宣布9月27日將在Legacy Taipei舉辦全新專場演唱會《月部落 Fly to the Moon》，多喜臨門的她，被問及感情現況，她羞認已有交往2、3年的另一半，低調表示對方是圈外人，不是浪漫路線的，彼此也沒有同居，對於結婚計畫，家家則笑說：「沒有結婚計劃，順其自然。」

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▲▼瑪莎送上家家專屬麥克風。（圖／記者林敬旻攝）



記者會現場，音樂總監五月天瑪莎與麋先生主唱聖皓都現身力挺，瑪莎更送上一支公司特製的頂級無線麥克風，讓家家又驚又喜、感動地說：「他都有記在心裡，這是我藏在心底很久的一個願望！」她表示先前瑪莎還說：「妳用什麼麥克風都唱很好，還不成氣候買什麼麥克風！」結果這次偷偷送上專屬於她的麥克風，讓她感動萬分。

瑪莎也分享這次合作過程，因為彼此太熟，少了很多想像力，他刻意拉開雙方距離，「做完後我都覺得耳目一新，更確立我要跟家家保持距離，是我沒有聽過的家家，更嶄新的樣子。」更大讚家家的歌聲沒有心機、很pure，下秒也歪樓：「聽得出來她沒有野心，這是我們唱片公司需要擔心的，但在歌聲裡是很自然的。」瑪莎也叫她少喝點酒，家家打趣回擊：「他講的我會聽嗎？你覺得我敢嗎？」透露2人私下很愛鬥嘴，「他說東，我故意說西。」

這些年她因新冠肺炎和流感二度失聲、失去嗅覺等，曾一度陷入低潮，她坦言曾感到焦慮，擔心嗓子壞掉，「因為恢復期比較長，對聲音控制能力要多熟練一點，有看醫生，好好睡覺、心情好比較重要。」確診也因此讓她變得更加佛系看待一切，「健康最重要，就像瑪莎講我沒有野心，我也不想跟別人攀比，把歌唱好，把事情做好就好。」

