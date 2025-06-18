ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許維恩夫婦曬兒時照對比女兒！
最容易劈腿的三大星座！
宥勝爆離婚後「妻首曝互動兩人互動」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

▲▼鄭中基證實婚變。（圖／翻攝自Instagram／tinyeyes39、sammieyucm）

▲鄭中基證實婚變。（圖／翻攝自Instagram／tinyeyes39、sammieyucm）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄭中基日前驚傳婚變，現身家事法庭引發外界關注，傳出主播妻子余思敏（Sammie）因男方贍養費每月只給8000港幣（約台幣3.3萬元），因此循法律途徑處理，引發熱議，對此，鄭中基稍早發聲明澄清此事，並首度親口證實：「對的，我們正在辦理離婚手續。」

▲鄭中基與老婆余思敏傳出婚變。（圖／翻攝自鄭中基臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭中基與老婆余思敏傳出婚變。（圖／翻攝自鄭中基臉書）

鄭中基和娛樂新聞主播余思敏在2011年結婚、育有1女1子，今年2月卻傳出婚變消息，更爆出女方嫌他每個月給港幣8千元（約台幣3萬元）贍養費太少，因此尋求法律途徑，對此，鄭中基今發聲明表示：「感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報道出現(包括所謂「港幣8000元贍養費」等與事實嚴重不符)，嚴重影響我、孩子們及家人。」

他也表示夫妻倆正在辦理離婚手續，「願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多估用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。此聲明内容已獲余思敏小姐同意及接受。再次感謝大家的關心與理解。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄭中基

推薦閱讀

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

6小時前

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

5小時前

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

12小時前

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

5小時前

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

1小時前

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

6/17 12:00

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

6小時前

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

6小時前

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

3小時前

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

5小時前

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

21小時前

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

熱門影音

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

看更多

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

王思佳徐小可網路開節目　盼孩子帶大人一起成長

17分鐘前10

蔡尚樺出外景重摔！「屁股一大片黑青」 突發3狀況：根本來體驗人生

18分鐘前10

金曲36／蔡健雅認憂鬱纏身14年　50歲苦練體操「挑戰下屆世壯運」

20分鐘前10

夏和熙36歲考機車駕照　遇1魔王關直呼「比跨年主持還緊張！」

26分鐘前10

逸祥才結婚就謊報收入！老婆「養他3年」心寒發聲　戶頭真實存款曝光

1小時前13

柯震東34歲生日驚吐「依然很不快樂」　曬兒時嫩照…同框王大陸！

1小時前93

野生林志玲「路邊狂奔」0架子畫面全被拍！認了是本人 原因太真實

1小時前19

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

1小時前52

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

2小時前34

快訊／遭控狼教練性騷女星！　前300壯士營運長蔣政發聲：不實指控

讀者迴響

熱門新聞

  1. 太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭
    6小時前226
  2. 李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷
    5小時前1018
  3. 李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因
    12小時前3025
  4. 陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼
    5小時前3029
  5. 快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了
    1小時前19
  6. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    6/17 12:007069
  7. 66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單
    6小時前414
  8. 前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁
    6小時前1615
  9. 家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人
    3小時前3432
  10. 胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光
    5小時前1220
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合