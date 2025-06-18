快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

▲鄭中基證實婚變。（圖／翻攝自Instagram／tinyeyes39、sammieyucm）



記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄭中基日前驚傳婚變，現身家事法庭引發外界關注，傳出主播妻子余思敏（Sammie）因男方贍養費每月只給8000港幣（約台幣3.3萬元），因此循法律途徑處理，引發熱議，對此，鄭中基稍早發聲明澄清此事，並首度親口證實：「對的，我們正在辦理離婚手續。」

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▲鄭中基與老婆余思敏傳出婚變。（圖／翻攝自鄭中基臉書）



鄭中基和娛樂新聞主播余思敏在2011年結婚、育有1女1子，今年2月卻傳出婚變消息，更爆出女方嫌他每個月給港幣8千元（約台幣3萬元）贍養費太少，因此尋求法律途徑，對此，鄭中基今發聲明表示：「感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報道出現(包括所謂「港幣8000元贍養費」等與事實嚴重不符)，嚴重影響我、孩子們及家人。」

他也表示夫妻倆正在辦理離婚手續，「願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多估用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。此聲明内容已獲余思敏小姐同意及接受。再次感謝大家的關心與理解。」

