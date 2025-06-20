小孟老師／12星座運勢！天蠍工作表現亮眼 金牛座財運貴人雙豐收
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：勞累注意休息
感情：負責家庭家務
財運：把握機會獲利
幸運色：象牙白
貴人：金牛
小人：射手
工作：避免工作情緒
感情：仍須共同努力
財運：儲蓄不太穩定
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：熱愛自己工作
感情：重視物質問題
財運：避免衝動投資
幸運色：橡木色
貴人：摩羯
小人：水瓶
【土象星座】
工作：困難都會過去
感情：適應對方習慣
財運：不要想貪求快
幸運色：紫晶色
貴人：天秤
小人：處女
工作：醜話說在前頭
感情：留意意見不合
財運：周轉不算順利
幸運色：暗粉色
貴人：處女
小人：獅子
工作：持續向前邁進
感情：正面迎對問題
財運：獲得最新資訊
幸運色：金箔色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【水象星座】
工作：勇於爭取機會
感情：調適彼此觀念
財運：留意金錢糾紛
幸運色：草皮色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：工作狀況順利
感情：溝通出現障礙
財運：努力就有錢財
幸運色：水藍色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：沒有太多變動
感情：嘗試信任伴侶
財運：目標不要太大
幸運色：珊瑚橘
貴人：天蠍
小人：天秤
【火象星座】
工作：同仁相處愉快
感情：兩人意見不同
財運：多於廟宇祈福
幸運色：橘紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：困難折騰身心
感情：雙方欣賞優點
財運：找尋被動收入
幸運色：寶藍色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：職場保持謙卑
感情：出現家長反對
財運：需靠專業進財
幸運色：銀白色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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