吳卓源甩小三風波！　開唱鬆吐心聲：不特別包裝什麼了

▲吳卓源舉辦個唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

Julia吳卓源昨（14日）首次在Legacy Taipei開唱，舉行個人專場演唱會《on the way》，演唱會開場就從觀眾席以〈七十億分之一〉拉開序幕，Julia一邊唱一邊緩慢走到舞台上，與歌迷超近距離互動，令台下驚呼連連，Julia也表示：「這次演唱會叫做《on the way》，其實從台下走上來也是一種我正在回歸舞台的感覺，剛剛離你們很近，讓我感受到很多你們的能量，謝謝你們！」

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▲▼吳卓源演唱多首歌曲。（圖／寬宏藝術提供）



Julia笑說：「這次演唱會真的跟之前很不一樣，之前都穿比較短，這次穿長袖，結果超熱還出汗，真的不是開玩笑！」場館工作人員也緊急把冷氣開到最強，急忙著幫Julia降溫。Julia說：「這次真的就是想要把歌好好唱給大家聽，不特別去包裝什麼，想要呈現一個比較貼近我自己的版本。如果大家聽得開心，那我就很滿足了。」

這場演唱會還首次加入「點歌」環節，Julia演唱一段歌迷點的遺珠歌曲〈星海〉和〈Close to you〉，她笑說：「這是我第一次在演唱會開放點歌，很緊張，但也很想試試看。」後半段她演唱〈sunset〉、〈5 am〉與〈uncertainty〉，都是在清晨、深夜等「孤單時刻」寫下的歌。她說：「我很多歌都是在這種大家都睡了，我還醒著的時候寫出來的。」

進入最後高潮，她唱了〈Things Things Things〉、〈Gameboy〉、〈撥接〉和〈TV〉的組曲，引來全場大合唱，不少歌迷跟著音樂擺動身體。在演唱〈Need You Now〉前，Julia也感性告白歌迷：「謝謝你們一直以來的陪伴，真的給我很多力量，我也會繼續給你們好的音樂，希望不久的未來能再見到你們！」