《黑澀會》米奇生了！　甜曬合照報喜：一切都值得

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，事後也透露寶寶是男生。今（14）日她透過社群發文報喜，並曬出與兒子的合照，開心宣布迎來兒子Jax的誕生，貼文及照片曝光後，喜獲一票祝福。

▲黃鈺文生了。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文透露，原本她打算自然產，但最終仍因寶寶出現心律不整狀況，緊急改為剖腹生產，「在凌晨因為催生，導致寶寶心律不整，林醫生認為有可能是因為寶寶因為宮縮的關係，想要下降但是位置會擠壓到臍帶，導致小缺氧。」為了確保寶寶安全，她當下就決定改為剖腹生產。

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▲黃鈺文分享生產過程。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文特別感謝主治醫生的溫柔又細心的建議，讓她在生產過程中感到安心與信任，「從一開始鼓勵我催生加油打氣，到後來評估我的狀況，讓我每一決定都走得很心安。」她感性表示，雖然是俗稱「吃全餐」的生產歷程，但遇到這位懂得替產婦著想的醫生，讓她覺得過程變得沒那麼辛苦。

▲黃鈺文去年底宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

升格成為新手媽媽的黃鈺文，在文末分享對兒子出生的感動：「Jax一來到我身旁的時候，眼睛瞪得好大！雖然我知道他還看不清楚，但是可以感覺到他對於這個世界的好奇，和對於眼前這個媽媽的安全感，真的是一到我旁邊就不哭了耶！（到爸爸旁邊也是）」最後更甜蜜喊話：「Jax，跟你面對面的這一刻，一切都值得了。」

【黃鈺文IG全文】

終於有點體力來跟大家報平安了。

2025/06/14 Jax寶寶順利來和我們一起體驗這個好玩又充滿愛的世界。

最後面我還是剖腹產了！

在凌晨因為催生，導致寶寶心律不整，林醫生認為有可能是因為寶寶因為宮縮的關係，想要下降但是位置會擠壓到臍帶，導致小缺氧。為了寶寶的安全，當下就立刻決定改剖腹了。

很謝謝醫生溫柔又細心的給我建議，從一開始鼓勵我催生加油打氣，到後來評估我的狀況，讓我每一決定都走得很心安。

雖然說是吃全餐，但是遇到了一個會為你想的醫生，就會讓你覺得沒有那麼辛苦。

本來就很相信每位寶寶都有自己想要來到這個世界的方式，做媽媽的雖然有自己的想法，但是也願意尊重寶寶的意願。

寶寶安全的出來就是順產。

Jax一來到我身旁的時候，眼睛瞪得好大！雖然我知道他還看不清楚，但是可以感覺到他對於這個世界的好奇，和對於眼前這個「媽媽」的安全感，真的是一到我旁邊就不哭了耶！（到爸爸旁邊也是）

「Jax, 跟你面對面的這一刻，一切都值得了。We will try our best to always be there for you and be the best parent that we possibly can. 」

謝謝林正宗醫生和護理師的照顧，謝謝支持我的家人，一路走來真的是滿滿的幸福

