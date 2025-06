《黑澀會》米奇生了！　甜曬合照報喜：一切都值得

記者王靖淳/綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文(米奇)2023年認愛國外男友,隔年年底公開懷孕喜訊,事後也透露寶寶是男生。今(14)日她透過社群發文報喜,並曬出與兒子的合照,開心宣布迎來兒子Jax的誕生,貼文及照片曝光後,喜獲一票祝福。

▲黃鈺文生了。(圖/翻攝自Instagram/mickeyhuang0126)

黃鈺文透露,原本她打算自然產,但最終仍因寶寶出現心律不整狀況,緊急改為剖腹生產,「在凌晨因為催生,導致寶寶心律不整,林醫生認為有可能是因為寶寶因為宮縮的關係,想要下降但是位置會擠壓到臍帶,導致小缺氧。」為了確保寶寶安全,她當下就決定改為剖腹生產。

▲黃鈺文分享生產過程。(圖/翻攝自Instagram/mickeyhuang0126)

黃鈺文特別感謝主治醫生的溫柔又細心的建議,讓她在生產過程中感到安心與信任,「從一開始鼓勵我催生加油打氣,到後來評估我的狀況,讓我每一決定都走得很心安。」她感性表示,雖然是俗稱「吃全餐」的生產歷程,但遇到這位懂得替產婦著想的醫生,讓她覺得過程變得沒那麼辛苦。

▲黃鈺文去年底宣布懷孕。(圖/翻攝自Instagram/mickeyhuang0126)

升格成為新手媽媽的黃鈺文,在文末分享對兒子出生的感動:「Jax一來到我身旁的時候,眼睛瞪得好大!雖然我知道他還看不清楚,但是可以感覺到他對於這個世界的好奇,和對於眼前這個媽媽的安全感,真的是一到我旁邊就不哭了耶!(到爸爸旁邊也是)」最後更甜蜜喊話:「Jax,跟你面對面的這一刻,一切都值得了。」

【黃鈺文IG全文】

終於有點體力來跟大家報平安了。

2025/06/14 Jax寶寶順利來和我們一起體驗這個好玩又充滿愛的世界。

最後面我還是剖腹產了!

在凌晨因為催生,導致寶寶心律不整,林醫生認為有可能是因為寶寶因為宮縮的關係,想要下降但是位置會擠壓到臍帶,導致小缺氧。為了寶寶的安全,當下就立刻決定改剖腹了。

很謝謝醫生溫柔又細心的給我建議,從一開始鼓勵我催生加油打氣,到後來評估我的狀況,讓我每一決定都走得很心安。

雖然說是吃全餐,但是遇到了一個會為你想的醫生,就會讓你覺得沒有那麼辛苦。

本來就很相信每位寶寶都有自己想要來到這個世界的方式,做媽媽的雖然有自己的想法,但是也願意尊重寶寶的意願。

寶寶安全的出來就是順產。

Jax一來到我身旁的時候,眼睛瞪得好大!雖然我知道他還看不清楚,但是可以感覺到他對於這個世界的好奇,和對於眼前這個「媽媽」的安全感,真的是一到我旁邊就不哭了耶!(到爸爸旁邊也是)

「Jax, 跟你面對面的這一刻,一切都值得了。We will try our best to always be there for you and be the best parent that we possibly can. 」

謝謝林正宗醫生和護理師的照顧,謝謝支持我的家人,一路走來真的是滿滿的幸福