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筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名AV女優竹內有紀，本身出身於主播圈，2025年初才對外宣布將於年底正式引退，沒想到才過幾個月，她卻傳出遭遇電話詐騙，痛失全部積蓄。近日她接受日媒專訪，親自說明整起詐騙過程，並希望藉由分享親身經歷，提醒大眾保持警覺、不要掉入類似陷阱。而最新消息指出，竹內為了彌補巨額財損，近期展開密集發片計畫。

▲竹內有紀近期開啟瘋狂拍片模式。（圖／翻攝自竹內有紀IG）

▲竹內有紀本預計今年底引退，卻遭騙光所有積蓄。（圖／翻攝自竹內有紀IG）

台灣AV達人一劍浣春秋發文指出，竹內有紀目前已啟動「瘋狂發片模式」，與過去未曾合作過的片商攜手，以企劃女優身份登場，代表她已不再限於特定片商專屬，開始與多間公司展開合作。舉例來說，她近期推出的作品便是由片商DAS推出，從片名與風格可見她正積極轉型，嘗試各類不同題材與表演風格。

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▲竹內有紀近期開啟瘋狂拍片模式。（圖／翻攝自竹內有紀IG）

▲竹內有紀近期開啟瘋狂拍片模式。（圖／翻攝自竹內有紀IG）

不過，竹內有紀並未完全離開原先所屬片商Madonna，未來仍會繼續在Madonna發片，引發不少AV迷猜測，Madonna是否會給予她「引退前大禮」，讓她以專屬之姿走完AV生涯的最後一哩路。

對於熱愛她的粉絲來說，這一波密集釋出的作品，無疑是一次難得的收藏時機。一劍浣春秋直言：「片子應該會排山倒海而來。」提醒粉絲準備好「衛生紙應戰」，把握「筋肉女神」退役前的最後高潮。另一方面，竹內有紀即將參加今年的台灣TRE國際成人展，勢必會吸引大批粉絲支持。

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竹內有紀

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