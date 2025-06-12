曾寶儀面子大到韓國找舒華　阮經天與蔡健雅都帶她回家

記者葉文正／台北報導

療癒系旅遊節目《我們回家吧3》強勢回歸，由三立都會台與斯爾夫製作，台灣大哥大共同推出全新一季。這一季節目將帶來更多感動與驚喜，繼續由主持人曾寶儀引領，並集結多位跨界明星嘉賓，包含謝盈萱、婁峻碩、蔡凡熙、旺福、謝依霖、林懷民、安芝儇、百白等，甚至阮經天與蔡健雅也都一同踏上「回家」之旅，重新找回與故鄉、與家人、與自己最真摯的聯繫。

▲曾寶儀(右)跟謝盈萱回到彰化。（圖／三立提供）

今年，《我們回家吧3》首度踏出台灣，將前往印尼與南韓進行拍攝，分別走訪當地的台灣移工Diana與韓國人氣女團I-DLE成員葉舒華，探索她們心中的「家」，以及與曾寶儀一同走進她們的回憶與生活。

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▲曾寶儀(左)跟謝盈萱是十多年好友。（圖／三立提供）

今（12日）節目舉辦首映會，現場除了主持人曾寶儀外，首集的重量級嘉賓謝盈萱也特別親臨為好友加油打氣。值得一提的是，本季新增了「禮物部長」瑪菲司，專責為每集嘉賓挑選充滿心意的禮物，並在每次的「回家」旅程中，送上驚喜與感動。在首映會上，瑪菲司為曾寶儀送上了一盆綠色盆栽，寓意著生命的延續、回家的溫暖與牽掛。曾寶儀還在現場揭曉了更多令人期待的新嘉賓，包括金曲歌后蔡健雅及金馬影帝阮經天，這些新鮮的面孔無疑為節目增添了更多亮點與話題。

曾寶儀在第三季結束後表示，她非常感謝每位來賓願意敞開心胸，分享他們的童年故事與低潮人生。她特別感動的是，最近在拍攝蔡健雅與阮經天時，兩人願意開放自己的家，讓工作人員進行拍攝，甚至蔡健雅的家中連貓咪也一起出鏡。

曾寶儀笑說，前兩季自己哭得比來賓還多，而這次唯一的例外是在印尼拍攝移工的部分，哭得比較傷心。她還回憶起曾拍攝舒華的一次經歷，因為舒華在韓國單獨生活，很多事情都要自己處理，拍攝到最後，曾寶儀感到非常心疼。

新一季的《我們回家吧3》將於6月14日（本週六）晚上11點在三立都會台首播，並於中午12點在My Video同步全網首播，此外，TVBS歡樂台也將自7月5日起每週六晚間10點播出。