謝盈萱在彰化是隱形人　只有一個警衛知道她住哪裡　「竟無預警退休」

記者葉文正／台北報導

《我們回家吧3》回歸，本周將正式播出，由三立都會台與斯爾夫製作，繼續由主持人曾寶儀引領，並集結多位跨界明星嘉賓，包含謝盈萱、婁峻碩、蔡凡熙、旺福、謝依霖、林懷民、安芝儇、百白等，今天曾寶儀與謝盈萱正式現身，謝盈萱更提到，雖然是彰化人，但沒人知道她住哪裡，有一個警衛知道，但已經退休了。

▲曾寶儀(左)與謝盈萱。（圖／記者葉文正攝）

曾寶儀也透露，「節目拍了13集，找了謝盈萱5年，但她總是說我還沒準備好，真的很難發，兩人有14年交情，我想去彰化玩，超好吃超好玩，她又是影后，幸好影后是友情價，友情無價。」

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▲兩人有十多年交情。（圖／記者葉文正攝）

謝盈萱也說，沒參加過類似的節目，但自己會給自己壓力，怕自己不好笑，沒有效果，不吸睛，所以覺得比演戲難，主持人丟題目過來，還要立刻接招，現場緊張到搓膝蓋，這次她也說：「我覺得OK了，這樣親近經歷自己生命狀態的節目，一定要她在，要回家一定要曾寶儀，我在彰化是神秘客，我回去也會把自己包裹得好好的，也叫家人說別讓人知道，所以沒人知道我住哪裡，有警衛知道，想要包小紅包給警衛，卻已經退休了，現在大概半年回家一次，想要吃彰化小吃就請家人買回來。

▲兩人一起到彰化取景。（圖／記者葉文正攝）

謝盈萱也透露，想要寫東西，曾去投個藝術家駐生計畫，想要創作，不只是當演員，但沒有入選，先一步步來，我有時拿捏不準自己性格，想就可以休息，人生什麼事情都有可能，我現在沒有對象，感情這件事，可能到五十歲、六十歲、七十歲都有可能。

至感情狀態，謝盈萱坦承家人有催婚過，大約在三十幾歲的時候，但她也樂天表示：「他們現在也能接受我目前的狀況。」享受單身生活。