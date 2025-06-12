懷孕10月「寶寶就是不出來」！《黑澀會》米奇焦慮淚崩：是不是我的問題

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息。如今無奈的是，懷孕已滿40週的她仍無法卸貨，「產前焦慮，做什麼都沒用，寶寶就是不想自己出來。」

▲米奇12日一起床就好想哭。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



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黃鈺文12日在社群網站坦言，早上一起床就好想哭，「為什麼寶寶還不願意自己出來？」12日準備催生的她，想到就覺得壓力好大，「好怕吃全餐。」

▲▼米奇13日要催生了。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



男友一邊幫黃鈺文擦眼淚，一邊隔著她的肚皮說「再不出來，我就要把你禁足喔」，頓時逗樂了她。男友還體貼地說，一定是她把寶寶照顧地太舒服，才讓小朋友捨不得出來。

▲男友很體貼地安慰米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



面對情緒起伏，黃鈺文無奈地說，可能是產前賀爾蒙的關係吧，「但就還是會懷疑是不是自己的問題？」焦慮歸焦慮，但如今只能祈禱明天催生時能一切順利。