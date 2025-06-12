《返校》韓寧挑戰情慾流動！　合體香港女星「激烈親密戲」超驚豔

記者黃庠棻／台北報導

從公視與NETFLIX影集《返校》嶄露頭角的演員韓寧，近年在《不愛，愛》、《星空下的黑潮島嶼》及《樹冠羞避》等影視作品中展現多變演技，11日瑞士頂級珠寶暨腕錶世家PIAGET伯爵更宣布成為韓寧成為品牌摯友。

▲韓寧成為高級手錶品牌摯友。（圖／好工作娛樂提供）

韓寧近期在客家電視台推出的影集《星空下的黑潮島嶼》中，飾演政治受難者遺眷「羅陳里香」。這個角色內斂沉靜，面對丈夫被捕、家庭破碎，仍選擇等待與堅持，在動盪的時代裡表現出女性的深情與韌性。韓寧用極為真摯的情感處理方式，把角色的壓抑與傷痛表現得層次分明。

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▲韓寧成為高級手錶品牌摯友。（圖／好工作娛樂提供）



在公視人生劇展《樹冠羞避》中，韓寧飾演一夕間失去母親，與阿嬤生活處處摩擦，同時，也面對與情人在情感與身份認同上的女同志普年，角色處在多重關係與衝突中，最後因為分離而理解彼此、化解心結。

▲韓寧成為高級手錶品牌摯友。（圖／好工作娛樂提供）

日前，香港媒體曝光韓寧參與港澳電影《女孩不平凡》，台灣監製陳斯婷（Estela）在訪談中提到台灣拍攝的部分，韓寧和香港演員鄧濤譜出一段最激烈的戀情，包括多場情慾戲，直呼「我一直對她們在最後一場情慾戲的表現，感到非常驚豔。不論是當下的情緒、那一種就是想要你，但又離不開的情感，那種激烈是一種互相揭示的赤裸、很誠實的狀態。」

▲韓寧主演電影《女孩不平凡》。（圖／好工作娛樂提供）

從內斂悲傷的遺眷、到壓抑中的青春愛戀，除了積極參與台港澳的電影演出作品外，韓寧也不斷嘗試各種挑戰性的角色與語言類型，展現她對表演的彈性與野心，也讓人看見她作為演員的轉變與厚度，是新生代演員中極具潛力與風格代表的一位。

▲韓寧成為高級手錶品牌摯友。（圖／好工作娛樂提供）

韓寧表示「我一直在學習怎麼聽見自己內在的節奏，有時候比起往前衝，更想慢下來感受。」這幾年她一直在學習以最自然的方式去表達真實情感，這個過程也是她在表演路上的重要轉折點。因為表演不只是一份工作，更是一種與時間對話的方式。也因為這樣的狀態，讓她與PIAGET伯爵產生了某種共鳴，就像她的演出路線，從不被角色類型定義，而是忠於當下的真實，穩穩地走在自己的節奏裡。