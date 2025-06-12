吳婉君發長文！同遊趙駿亞「不是復合宣言」：我的人生不需被審判

記者陳芊秀／綜合報導

女星吳婉君近日被週刊爆料指出與3月鬧出家暴事件的趙駿亞復合，且離開台灣同遊海外，引發大眾議論。她昨日（11）連發數文反駁，並強調自己是一個人出國，12日一早發長文說清楚，強調「不是什麼『復合宣言』」。

▲吳婉君發長文一次說清楚。（圖／翻攝自臉書）

吳婉君表示想好好說清楚，「那是一場單純的出遊，不是什麼『復合宣言』，更不是任何人幻想中的劇情安排。而我對自己人生的選擇，不需要被審判。」她回應當初因家暴事件報案，是在極度痛苦與無助下為了保護自己所做的決定，相關爆料並非她授權，「我從未主動對外發言、沒有炒作沒有賣慘」，

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時會針對家暴事件發聲明，吳婉君指出是因為媒體報導而被迫做出的回應，後續沒有繼續討論，就是希望事情可以在不被消費的前提下，好好落幕。但她感覺人生被當作他人的娛樂消遣，「我的人生不是給大眾公審的戲劇，更不是網友情緒投射的出口」，希望外界不要以想像凌駕於她的選擇與自由之上，並感謝那些願意理解、尊重她的人，最後向粉絲喊話：「在這樣的風暴裡，我仍然看見許多理性而溫暖的聲音。這些溫柔的片刻，是極珍貴的支撐。」她承諾會繼續努力，把每一天活出自己的樣子。

▲吳婉君全文。（圖／翻攝自臉書）



【吳婉君臉書全文】

我深知一旦開口，可能又會被誤解、被曲解、被放大檢視。

但如果我不說，又要被不知道從哪裡冒出來的「友人」亂傳話亂放話，倒霉的還是我。

媒體報導與網路輿論針對我最近的一次出遊，進行了過度的臆測與扭曲。

我想好好說清楚：

那是一場單純的出遊，不是什麼「復合宣言」，更不是任何人幻想中的劇情安排。而我對自己人生的選擇，不需要被審判。

當初我受傷、報案、驗傷，是在極度痛苦與無助的情況下，為了保護自己所做的決定，我沒有做錯事。

媒體的爆料並非我授權，我從未主動對外發言、沒有炒作沒有賣慘。

聲明稿的發布，是因媒體報導而被迫做出的回應。後續選擇不再繼續討論，就是希望事情可以在不被消費的前提下，好好落幕。

但顯然，我的人生彷彿被當成他人的娛樂消遣。我是一名演員，我的戲劇表現可以受公評，可我的人生不是給大眾公審的戲劇，更不是網友情緒投射的出口。

這反映出社會上有多少人喜歡以道德審判來掩蓋自己內在的不安與空虛、有多少人不願承認、不能接受受害者也有其選擇權。

心疼一個人，更不該是用指責與羞辱的方式，那樣的「關心」只是一種情緒的宣洩，不是冠上「為你好」就可以無底線的用文字或言語去傷害人。

我只是一個在人生創傷中，努力修復自己、練習好好活著的人。我沒有那麼重要也沒有什麼了不起。

我不完美，也曾懷疑過自己，但我正在走自己的路。

請不要再用你們的想像，凌駕在我的選擇與自由之上。

我會繼續走下去，無論別人怎麼說。



給願意理解我的你們：

在這樣的風暴裡，我仍然看見許多理性而溫暖的聲音。

你們選擇尊重，選擇理解，甚至靜靜陪伴，沒有催促。

這些溫柔的片刻，對我來說，是極珍貴的支撐。

謝謝你們願意相信一個不完美人。

我會記得你們的善意，也會繼續努力，把每一天活出自己的樣子。

謝謝你們還在，謝謝你們。

Co