貼身紀錄蔡英文7年！《看不見的國家》首映遇地震　呂雪鳳喊：票房要動了

記者蕭采薇／台北報導

美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導紀錄片《看不見的國家》，劇情以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，紀錄了台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程。而首映會當下意外遇上地震，突然地動天搖，，在場的女星呂雪鳳也跟著大喊：「（票房）要動了！」

▲《看不見的國家》首映會，（左起）呂雪鳳、監製馮賢賢、導演葛靜文、製片泰德霍普、吳沛憶、曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

葛靜文在首映會感性表示，電影除了要讓世界看見台灣，也想對台灣傳達一個訊息：「你們不孤單！（You’re Not Alone）」曾以《醉·生夢死》榮獲金馬女配，並在Netflix話題夯劇《人選之人—造浪者》飾演女總統的女星呂雪鳳，不僅是小英總統的頭號支持者，也對電影講述的理念深深認同，除了為電影站台，也表示要包場支持。

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《看不見的國家》花了7年，記錄小英總統的競選與執政歷程，史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文，記錄她八年總統任期內，台灣認同以及台灣的民主發展，包括她如何在面對中國軍事侵略和干涉內政時，採取了堅定的立場。甚至走進官邸，拍攝到她居家生活的溫暖一面。

▲「英粉」呂雪鳳出席《看不見的國家》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

呂雪鳳在首映會則透露與小英總統在她接任民進黨黨主席時，就結下緣分。呂雪鳳說當時以表演團隊身份，對於小英走訪基層時的辛苦與認真都看在眼裡，也因此「愛上小英」。

她接著有感而發說，就算對國外許多人而言可能不知道地球有台灣，「我們自己要出力，讓大家看到，我們台灣人是友善、愛世界的」，還呼籲「大家一起來包場」。

▲《看不見的國家》首映會，曹興誠驚喜現身。（圖／記者周宸亘攝）



知名企業家「曹董」曹興誠也驚喜現身，他主動聯絡導演葛靜文，表示非支持電影不可，也表示會包場。電影反映出台灣目前受到對岸文攻武嚇的困境，他先謝謝製作團隊拍出這部電影，也痛批中共無理又惡霸，表示「中共暴政必亡」。

▲《看不見的國家》首映會，製片泰德霍普、導演葛靜文，特地重回台灣宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

這場首映也有多位台灣影人捧場，包導演括陳宏一、導演黃玉珊、導演陳世杰、導演楊雅喆、沈可導演尚、製片王思靜、製片張鳳美、製片潘鳳珠、編劇王詞仰、作家周宗武、作家古碧玲、日本影評人川瀨等人，都迫不及待想一睹這部讓不少觀眾看得淚流滿面的台灣故事。《看不見的國家》將於6月13日在台上映。