星野源首曝交往新垣結衣時間點　《月薪嬌妻》拍攝0火花：沒那種感覺

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星星野源在2021年娶回「國民老婆」新垣結衣，當時被說是因合作電視劇《月薪嬌妻》假戲真做。不過，星野源10日在主持的廣播節目中，坦言在拍戲時「根本沒感覺」，也首度鬆口提到了兩人交往的時間點。

▲星野源和新垣結衣當年閃婚的消息震驚許多人。（圖／翻攝自星野源IG、《月薪嬌妻》官方X）

星野源在節目中，被問到和新垣結衣相戀是否是因為《月薪嬌妻》，他難得鬆口表示：「那時候完全沒有那種感覺。」他提到，在2016年拍《月薪嬌妻》時，就被告知有可能會有續集，如果中途發生什麼事，可能就會影響續集，「何況當時是以工作為主，根本沒那種心情，與其說是辦公室戀情，其實更像是朋友。」

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至於兩人真正交往的時間，星野源坦言是在2021年播出特別篇、結束所有拍攝工作後，他和新垣結衣的關係才出現轉變，所以兩人也並沒有刻意隱瞞。

▲星野源坦承在拍戲當下，和新垣結衣並不來電。（圖／翻攝自X／nigehaji_tbs）

此外，星野源也提到，妻子新垣結衣和自己一樣是晚睡型的人，所以家裡根本沒有人會催誰早點睡，只要兩人沒事做，就會一直當夜貓子。他還甜蜜透露說，最近回到家裡時，老婆都還醒著，「然後就會一起吃晚餐。不是刻意配合我，而是很自然地變成這樣的生活節奏。」