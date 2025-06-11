最頂啦啦隊「捲富商獵豔名單」　瑟七求放過：相信惡有惡報

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著判決書被挖，最近又爆出一份富商的「獵豔名單」，其中牽扯出17位啦啦隊女孩。為此，出現在這份名單中，且有著「南台灣最頂啦啦隊」之稱的瑟七，今（11）日在Threads無奈發聲了。

▲瑟七有「南台灣最頂啦啦隊」稱號。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

談到捲入富商獵豔名單中，瑟七在文中提到最近看到很多讓她產生疑問的東西，並表示自己難以理解他人的私事，也能將她牽扯進來、製造話題。她表示，儘管有發生很多事，但外界卻經常以偏概全，導致自己已從感到無奈到無話可說。最後，瑟七在文末喊話：「大家就別打擾好好生活的人了吧，放過我們吧，拜託。即使遍體鱗傷，還是相信惡有惡報，大家加油。」並坦言自己若再無法抒發情緒，恐怕身心都會出問題。

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▲瑟七Threads發文闢謠。（圖／翻攝自Threads／__seul777）

此外，這起事件涉及的名單已經曝光，其中包括多位職棒和職籃的啦啦隊員。職棒方面，有琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、昀二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎等人；而職籃方面，則有草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等人，都曾是正宮的蒐證對象。