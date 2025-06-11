53歲小鐘拼了「參戰運動實境」！推130公斤雪橇機　同場超狂卡司曝光

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂傾力打造的全新大型體育競賽實境節目《最強的身體》，正式於高雄夢時代盛大開錄！本節目由金牌主持搭檔徐展元與蔡尚樺強勢回歸領軍，號召全台藝人、體育國手、民間高手及在校學生齊聚，展開一場結合體能、意志與娛樂的頂尖對決。

▲▼《最強的身體》已經開錄 。（圖／好看娛樂提供）

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節目開錄後，選手們更於社群限動熱烈分享拍攝實況，已經引起娛樂界、健身界的超高關注。被封為「客家一哥」的小鐘更是在錄影前展現驚人企圖心，密集訓練不間斷。他推起重達130公斤的雪橇機、連續進行波比跳，氣定神閒，笑稱：「我應該是第一名！」但隨即自嘲說：「年輕人是動力火車，我現在是老漢推車。希望藉由《最強的身體》，找回肌肉與鬥志。」

▲小鐘為節目拼了 。（圖／好看娛樂提供）

而一代軍教片代表《報告班長》李興文，也在節目邀請下熱血參戰。回顧當年軍教片帶動全台年青人入伍風潮，如今他再次接受挑戰，為《最強的身體》注入一股男兒魂，彷彿熱血精神又被重新開機。日前公開第一波參賽名單，包括修杰楷、柯有倫、楊一展、高英軒、陳宏彬，以及啦啦隊女神草莓、笑笑、演員林可彤等近百位藝人選手火力全開。