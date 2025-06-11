哈哈台街訪閒人！　「驚見超大咖歌王」粉嗨炸

▲張震嶽推出新歌。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張震嶽推出搖滾新歌《跟著感覺走》，張震嶽表示歌曲早在8年前創作，是希望年輕人在焦慮與選擇之中，仍能找到一點相信自己的勇氣。「開心地往前走，走出自己的路，不要活成別人期待的樣子」正是這首歌最核心的訊息。

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▲▼張震嶽親自出演MV。（圖／本色音樂提供）



這次MV拍攝更特別找來人氣網路平台「哈哈台」合作，原本導演設計腳本時，只是模擬出一個「嘻嘻台」的街訪橋段，沒想到實際聯絡哈哈台後，對方爽快答應加入拍攝，促成這場跨界火花。MV中，張震嶽化身為「上班時間的萬華區閒人」，以一貫輕鬆卻誠懇的語氣現身，傳遞一種對年輕世代的鼓勵與陪伴，鼓勵大家「不用活成誰的期待，跟著自己的感覺走。」

延續他一貫的真誠與直率，這首作品以簡單直接的語言，傳遞一種對自我與自由的擁抱，就像歌詞中寫到的：「順著你自己的步伐，何必由別人來定義，我其實也不喜歡，他們說的大道理，根本不需要太在意。」在畢業季、求職潮、轉職潮的氛圍之中，〈跟著感覺走〉就像一劑能夠化繁為簡的解藥，用音樂陪伴正在做選擇的人，告訴他們：「跟著感覺走，就這麼簡單。」



