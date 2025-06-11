BL劇破天荒！　張哲偉、陳峻廷搭葛兆恩、紀成澔「雙CP」合體了

記者黃庠棻／台北報導

三立劇集《全面管控》自播出以來話題不斷，主演張哲偉與陳峻廷更是品牌寵兒，合作邀約接連不斷。繼日前宣布擔任華山基金會推廣大使後，今（11）日再傳喜訊，兩人並攜手葛兆恩、紀成澔，正式成為優格飲品牌好友。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、紀成澔、葛兆恩一同代言優格飲。（圖／三立電視提供）

優格飲品牌推出全新口味「莓日莓夜」，張哲偉與陳峻廷、葛兆恩與紀成澔兩對CP首度合體，消息一出立刻引爆粉絲熱議。紛紛在社群留言「天啊！這個組合已經開始期待了！」、「這組合一日店長會炸掉吧！」、「啊啊啊這次是兩對CP耶！」人氣與話題熱度持續飆升。

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▲陳峻廷、張哲偉、紀成澔、葛兆恩一同代言優格飲。（圖／三立電視提供）

張哲偉與陳峻廷、葛兆恩與紀成澔四位演員來自不同戲劇作品，這次破天荒同台，不僅擦出戲劇外的全新火花，也為最新代言注入獨特魅力。品牌表示，系列新品象徵四人性格各異卻相輔相成，將於6月18日起在全台門市上市，並同步推出專屬設計的小卡組合，讓粉絲搶先收藏。

▲陳峻廷、張哲偉代言優格飲。（圖／三立電視提供）

日前釋出形象視覺與幕後花絮，包括男友感爆棚的店員造型、首次合體跳舞的驚喜畫面等。此次形象照特別打造「雙CP組合」，跳脫戲劇設定，展現出四人戲外的真摯情誼與自然互動。品牌也透露，未來將陸續推出一系列寵粉活動。





▲紀成澔、葛兆恩代言優格飲。（圖／三立電視提供）

飲品方面，兩款全新優格飲品以兩組搭檔為設計靈感，張哲偉 、陳峻廷代表「莓果派對優格」，草莓果香與蔓越莓果醬融合，搭配招牌滑順優格，酸甜交織如同初戀般悸動；葛兆恩、紀成澔則是「野生藍莓優格」，野生藍莓天然果香層層堆疊，濃郁與清新的口感交錯，讓人越喝越著迷。