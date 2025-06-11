陳文茜曬1年前主持照！2症狀改善竟是「美麗的誤會」：黑色素癌開始

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患第四期黑色素癌，正在接受免疫療法治療，日前發表新書，更選在病房中開直播，展現強大生命力。而她曬出一張主持節目的照片，當時氣色絕佳，貼文卻吐露是「美麗的誤會」。

▲陳文茜曬1年前主持照，當時狀況改善、精神奕奕，沒想到是黑色素癌的開始。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜引用諾貝爾文學獎女作家艾麗絲門羅（Alice Munro）的文字：「接受一切，悲劇就此消失。或者至少，悲劇變得不那麼沈重了，而你就在那裡，在這個世界無拘無束地前進。」貼文附上的照片中，她身著白色蕾絲禮服，面帶微笑，坐在播報桌前，展現出優雅而堅定的氣質。

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接著陳文茜回憶，照片是去年（2024）9月3日，《文茜的世界周報》19周年時所拍攝，當時身體狀況逐漸好轉，腦部藥物慢慢減少，水腫慢慢減少，控制飲食，人更變得精神奕奕，「回頭想想，那應該是此次黑色素惡性腫瘤癌的開始。」她形容那是一場「美麗的誤會，即時抓住了那片刻」。

▲陳文茜形容「美麗的誤會」。（圖／翻攝自臉書）

大批網友為陳文茜打氣，湧入留言「上天知道妳的心意，再怎麼樣都要讓妳活出真善美」、「雖然是美麗的誤會，卻即時抓住了那片美好的片刻，也撞出了如此歲月如此幸福，這些都能是個永恆的美好」、「您很了不起，你真的能做到精神和生病的身體分開加油，您一定會越來越好」。