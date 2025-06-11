徐若瑄認失戀崩潰爆哭！　「撕心大吼」宣洩吐真實心聲

▲戴愛玲邀請徐若瑄上節目暢聊。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

戴愛玲推出新專輯《別害怕》，並開設YouTube頻道《Dr.愛玲啊的愛情診療室》，找來賴晏駒（小賴）聯手主持，最新一集邀請Vivian徐若瑄，本集主題聚焦「愛自己是自私還是自信？」Vivian認為，愛自己是一種能力，她分享成長於單親家庭，媽媽樂觀又充滿愛，也讓她從小就懂得珍惜自己。

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▲▼戴愛玲和徐若瑄相談甚歡。（圖／華納音樂提供）



徐若瑄表示：「即使失戀，也不會因此傷害自己。」她坦言也曾經崩潰過，「我會邊哭邊唱歌，把情緒吼出來，問題還是得解決。」她甚至現場大方示範自己的「獅吼紓壓法」，讓戴愛玲大開眼界，笑稱：「其實妳也是鐵肺耶！」

聊到如果不當藝人會想做什麼工作時，戴愛玲笑說：「我們原住民家家戶戶都有卡拉OK，我其實很想開投幣式卡拉OK店！」Vivian則表示自己的開車技術不錯，18歲的時候一考到駕照就上路了，還分享搬了65次家，整理東西邏輯狠強，直說：「我可以開搬家公司，大家可以放心交給我整理，也能當司機！」戴愛玲立刻搶先預約，卻被提醒：「那是退休以後啦！」現場笑聲不斷。

節目中，戴愛玲也問Vivian：「妳比較喜歡當歌手還是演員？」Vivian則說：「演戲是『徐若瑄』休息的時間，因為我可以透過角色短暫離開自己的身分，進入另一個生命。」聽到這番話，戴愛玲馬上撒嬌向監製Vivian毛遂自薦想嘗試拍戲，結果被笑虧：「妳可以從自己的MV開始，成敗自己扛！」

