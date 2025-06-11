林心如原來台語超流利！網挖她21歲演鄉土劇「死外口袂轉來」更狗血

記者陳芊秀／綜合報導

台語劇《拜六禮拜》一開播就掀起討論，其中林心如零片酬客串，在劇中劇《媳婦出頭天》演抓姦正宮，與孫淑媚互甩巴掌大飆戲。而網友意外發現林心如台語流利，輪番給好評「沒有違和感」，網友更挖出她昔日演過八點檔鄉土劇的片段，再掀一波驚呼「原來她台語這麼好！」

▲林心如零片酬客串《拜六禮拜》，與孫淑媚吵架飆罵，網友發現她台語超流利。（圖／翻攝自YouTube）

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《拜六禮拜》是名編劇杜政哲親自執導，同時參與編劇的新作，劇集全程以台語演出，並集結一票實力派演員，其中林心如更爽快答應客串、完全零酬勞。而劇中劇《媳婦出頭天》描述正宮撞破閨蜜與丈夫偷情，發狂開撕小三，互甩巴掌、抓頭髮撞牆，台語台詞互相飆罵，讓網友直呼「笑到噴飯」、「果然很狗血」。

林心如全程以台語演出，令網友笑讚「真想不到林心如竟然會接，而且台語也很可以」、「心如講台語耶好難得」、「林心如演台八沒有違和感耶」、「心如演很好，台語也很好」、「林心如台語真的很好耶。讓我驚豔」。

其實林心如高二就以模特兒出道，網友挖出她演出《還珠格格》前，曾演過鄉土劇《根》，當時她年紀約21歲，鄉土劇要大飆台語，一段向馬如風悲憤喊話「我就算死在外面也不會再回來（死滴外口馬袂轉來）。網友紛紛留言「也太流利了吧」、「比三立那些標準」、「台語演戲的感情流露很自然欸」。

▲林心如曾演台視鄉土劇《根》。（圖／翻攝自YouTube）

▲林心如戲裡悲憤飆台語，劇情更狗血。（圖／翻攝自YouTube）

