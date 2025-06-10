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資深女星「鬧輕生送急診遭封殺」　粘嫦鈺掀內幕：我真的投降

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人粘嫦鈺最近上節目《娛樂頭版頭》分享，在從記者改行做經紀人後，專門替資深藝人重拾舞台，但後來卻遇到女藝人半夜打電話鬧輕生，導致電視台封殺她家的藝人，並打電話向她表示，「今後妳家的藝人不要再上我們家的節目」，讓她相當無奈，「我真的投降了！」

▲▼粘嫦鈺（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

▲粘嫦鈺透露過去合作的藝人一夕之間全跑了。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

談到轉作經紀人的過程，粘嫦鈺透露當時常在電視台與昔日受訪的資深藝人重逢，發現許多人急需有人牽線重返舞台，於是她就主動幫他們推通告。沒想到上了幾次節目後，粘嫦鈺卻被部分資深藝人質疑「談的酬勞太低」，為此她自稱已向製作單位開出極限價，對方卻回已經到天花板。無奈的是，有位資深女星錄影到了第四、五次時，便跳過她自行接案，後來在電視台遇到還能面無改色打招呼，讓粘嫦鈺相當錯愕。

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▲▼粘嫦鈺（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

▲粘嫦鈺分享當經紀人的過往。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

粘嫦鈺進一步透露，有位資深女藝人曾在半夜打電話向她哭訴在節目受到的委屈，甚至要求她替自己向電視台施壓「把今天錄的那集，全部把我刪掉。」當時她好言提醒對方，錄一集節目的製作費動輒數十萬元，無奈隔天電視台仍收到該藝人的存證信函；還有一位女藝人同樣在半夜打電話給粘嫦鈺，並稱自己不想活了，隨後家屬更通知她人已送急診。為此，粘嫦鈺坦言此事導致當時她的其他藝人遭電視台封殺，不過最令她傷心的是，有次10多位旗下藝人，集體轉投其他經紀人。

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粘嫦鈺

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