ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白冰冰被誇像周子瑜「害羞發聲」
容易沉迷盲盒的三大星座！
金曲36／林美秀「缺席金曲」原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 陳漢章 劉品言 連晨翔 唐綺陽 程瀟 尹正 謝霆鋒

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》，卻連遭亂流突襲，錄音前一天高燒送急診、吊點滴，急忙通靈求助神明才順利錄唱。拍MV前一天又莫名閃到腰，疼到無法站立，仍咬牙上工，拍攝途中驚見白光乍現，最終如期完成，讓她感動直呼：「感恩神明照顧，歷經磨難越大，財運就更旺！」

▲▼林琇琪新專輯《愛你我驕傲》。（圖／豪記提供）

▲林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》。（圖／豪記提供）

出身《超級紅人榜》的林琇琪，五歲起唱歌，走過多年坎坷，終於發行新專輯。主打歌〈愛你我驕傲〉為三立八點檔《願望》片頭曲，改走輕快曲風並加入獨創滾喉音，讓粉絲大讚是K歌神曲。歌曲推出短短四天即突破20萬點閱，她也形容歌聲像脫掉厚重外套，迎接盛夏來臨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到錄音過程，林琇琪坦言錄音當天鼻音濃重，原已做好延期準備，卻在默念請媽祖娘娘賜力後，第一首歌漸入佳境，順利錄完激動落淚。MV拍攝前又閃到腰，仍堅持進棚，靠著默念祈求，一步步撐過疼痛，最終拍攝順利收工，彷彿冥冥中自有安排。

▲▼林琇琪新專輯《愛你我驕傲》。（圖／豪記提供）

▲林琇琪克服萬難錄音、拍MV。（圖／豪記提供）

由於家裡開設宮廟，她被封為是「仙界口譯姐」，每當遇到人生亂流就向媽祖祈求，林琇琪感性表示：「首先心一定要沉靜下來，越無頭緒時，鎮定更重要，專心默念逆轉勝，任何厄運都能被驅逐，遇到磨難時，更要告訴自己，先苦後甘好運要來了！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

5小時前

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

13小時前

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

8小時前

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

9小時前

快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

4小時前

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

20小時前

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

21小時前

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

7小時前

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

6/8 13:23

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

10小時前

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

23小時前

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

6小時前

熱門影音

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

看更多

【小狗砲彈】傑克羅素第一次去游泳 竟意外被夥伴擊落XD

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前11

玉兔挺孕肚穿緊身裙跳舞　「懷二寶14週身材」全被拍

38分鐘前0

KIMIKO老公突失聯！她狂奔找人　接管理員電話大哭：真的會嚇壞

1小時前0

客語歌手搶先開金曲趴！　林曉培驚喜助陣「曝光近況」

1小時前0

黃志芳攜徐若瑄、藤岡靛在TECH WORLD館　與觀眾共寄未來邀請函

1小時前11

前CIA探員出馬！2.7公尺雪怪現蹤深山　「塵封百年怪物檔案」重見天日

1小時前10

出道2年「就唱了15首OST」！　26歲女歌手身份曝光

1小時前0

大陸雙人樂隊首度來台開唱　嘉賓竟是「從來沒見過面的她」

1小時前0

薛仕凌、劉若英首度大銀幕攜手戀愛　驚訝幕後「可以跟奶茶說垃圾話」

2小時前1

獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

2小時前0

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告
    5小時前3426
  2. 李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結
    13小時前84
  3. 快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功
    8小時前3416
  4. 晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭
    9小時前4019
  5. 快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人
    4小時前3442
  6. 最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？
    20小時前5257
  7. 程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議
    21小時前61
  8. 獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部
    7小時前142
  9. 外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害
    6/8 13:233411
  10. BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看
    10小時前410
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合