最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》，卻連遭亂流突襲，錄音前一天高燒送急診、吊點滴，急忙通靈求助神明才順利錄唱。拍MV前一天又莫名閃到腰，疼到無法站立，仍咬牙上工，拍攝途中驚見白光乍現，最終如期完成，讓她感動直呼：「感恩神明照顧，歷經磨難越大，財運就更旺！」

▲林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》。（圖／豪記提供）

出身《超級紅人榜》的林琇琪，五歲起唱歌，走過多年坎坷，終於發行新專輯。主打歌〈愛你我驕傲〉為三立八點檔《願望》片頭曲，改走輕快曲風並加入獨創滾喉音，讓粉絲大讚是K歌神曲。歌曲推出短短四天即突破20萬點閱，她也形容歌聲像脫掉厚重外套，迎接盛夏來臨。

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談到錄音過程，林琇琪坦言錄音當天鼻音濃重，原已做好延期準備，卻在默念請媽祖娘娘賜力後，第一首歌漸入佳境，順利錄完激動落淚。MV拍攝前又閃到腰，仍堅持進棚，靠著默念祈求，一步步撐過疼痛，最終拍攝順利收工，彷彿冥冥中自有安排。





▲林琇琪克服萬難錄音、拍MV。（圖／豪記提供）

由於家裡開設宮廟，她被封為是「仙界口譯姐」，每當遇到人生亂流就向媽祖祈求，林琇琪感性表示：「首先心一定要沉靜下來，越無頭緒時，鎮定更重要，專心默念逆轉勝，任何厄運都能被驅逐，遇到磨難時，更要告訴自己，先苦後甘好運要來了！」